L’ambassade des États-Unis alarmée par la lutte pour le pouvoir au sein de la compagnie pétrolière libyenne

LE CAIRE (AP) – L’ambassade des États-Unis en Libye a exprimé jeudi son inquiétude face à la lutte pour le contrôle de la société pétrolière libyenne après que son président a été limogé par l’un des deux gouvernements rivaux de la Libye.

L’ambassade a tweeté que les responsables américains suivaient les développements avec “une profonde inquiétude”. Il a ajouté que la National Oil Corporation a préservé son indépendance politique et a travaillé efficacement sous le président Mustafa Sanalla, en signe de soutien américain pour lui.

Cela s’est produit un jour après que le gouvernement d’Abdul Hamid Dbeibah, basé à Tripoli, a annoncé le limogeage de Sanallah et la nomination de Farhat Bengdara, ancien gouverneur de la Banque centrale de Libye, comme nouveau chef du pétrole du pays. Dbeibah a également annoncé la nomination d’une commission de quatre membres pour superviser le transfert. Cela s’est produit alors que Sanallah et son conseil d’administration étaient sortis du bureau pour célébrer les vacances de l’Aïd El Adha.

Sanallah a refusé de quitter ses fonctions, arguant dans un discours télévisé que le gouvernement de Dbeibah manquait de légitimité.

“Le remplacement annoncé du conseil d’administration du CNO peut être contesté devant les tribunaux mais ne doit pas faire l’objet d’une confrontation armée”, a déclaré l’ambassade des États-Unis.

Plus tôt jeudi, le CNO a publié un communiqué indiquant que des véhicules militaires appartenant à une milice alliée à Dbeibah étaient stationnés à l’intérieur de ses locaux. Le communiqué du CNO a déclaré qu’il tiendrait Dbeibah responsable de toute tentative de perturber leur travail.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le personnel du NOC a semblé se rassembler à l’entrée du bâtiment du NOC pour empêcher les membres de la commission nommée par Dbeibah d’intervenir. Cependant, plus tard, le gouvernement de Dbeibah a annoncé que la commission et le nouveau chef du pétrole était entré dans le bâtiment et avait pris le relais.

Le pays d’Afrique du Nord a été détruit par un conflit depuis que le soulèvement soutenu par l’OTAN, devenu guerre civile, a renversé puis tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Pendant de nombreuses années, la Libye a été divisée entre deux administrations, l’une à l’est et l’autre à l’est. à l’ouest, chacun soutenu par des gouvernements étrangers et des milices locales.

Le brut léger prisé du pays est depuis longtemps une caractéristique de la guerre civile en Libye, avec des milices rivales et des puissances étrangères se bousculant pour le contrôle des plus grandes réserves de pétrole d’Afrique.

Dans sa déclaration, l’ambassade des États-Unis a appelé toutes les parties à rétablir la production de pétrole et de gaz afin de remédier aux pénuries d’électricité et à mettre en place un mécanisme “transparent” de gestion et de contrôle des revenus pétroliers.

Ces derniers mois, les chefs tribaux ont fermé des installations pétrolières cruciales, y compris le plus grand champ pétrolifère du pays dans le sud. Le blocage visait probablement à priver le gouvernement de Dbeibah de fonds et à donner du pouvoir à son rival, Fathi Bashagha, qui a été nommé Premier ministre par le parlement basé à l’est en février.

La fermeture a exacerbé les pénuries d’électricité dans le pays et déclenché des manifestations dans tout le pays, dont une qui a entraîné la prise d’assaut du siège du parlement basé à l’est à Tobrouk.

Les législateurs libyens insistent sur le fait que le mandat de Dbeibah a expiré l’année dernière après son échec à organiser des élections générales en décembre, comme dicté par une feuille de route négociée par l’ONU.

Ces derniers mois, l’ONU a parrainé plusieurs séries de pourparlers entre les deux organes législatifs rivaux du pays pour convenir d’un mécanisme constitutionnel pour organiser des élections – sans résultats.

Noha Elhennawy, Associated Press