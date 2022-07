La mission diplomatique a conseillé aux citoyens américains, qui sont toujours dans le pays, d’éviter “les grands rassemblements et les événements organisés”

Citant un “très volatil« Situation sécuritaire », l’ambassade des États-Unis à Kiev a exhorté les Américains à ne pas se rendre en Ukraine, et ceux qui s’y trouvent déjà à partir immédiatement.

Dans une alerte de sécurité publiée jeudi sur le site Internet de l’ambassade, les citoyens américains qui se trouvent encore en Ukraine ont été fortement déconseillés d’assister à de grands rassemblements publics.

Il a souligné que le «la situation sécuritaire dans toute l’Ukraine continue d’être violente et imprévisible,« prétendant que »grands rassemblements et événements organisés” peut “servir de cibles militaires russes» n’importe où dans le pays.

L’alerte a averti que les citoyens américains en Ukraine ne devraient pas “compter sur l’aide du gouvernement américain” mais plutôt agir selon leurs propres “plan d’urgence,” qui doit être développé à l’avance.

Commentant l’alerte de l’ambassade américaine sur Telegram jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a écrit que les diplomates avaient omis de mentionner «que Washington fournit au régime de Kiev des armes américaines, ce qui provoque la poursuite du conflit et la mort de personnes.”

L’avertissement américain a été publié quelques heures après qu’une explosion meurtrière a frappé jeudi la ville de Vinnitsa, dans le centre de l’Ukraine. Selon Kiev, l’attaque a coûté la vie à 22 civils, dont trois enfants, et fait de nombreux blessés.

L’armée russe, dans un communiqué publié vendredi, a confirmé le lancement d’une attaque au missile sur une cible à Vinnitsa, mais a nié qu’il s’agissait d’une frappe délibérée contre des civils. Le ministère de la Défense a déclaré qu’il avait attaqué des commandants militaires ukrainiens alors qu’ils négociaient avec des fournisseurs d’armes étrangers dans le bâtiment local de la Chambre des officiers.

Tous les participants auraient été tués à la suite de la frappe. Selon le ministère, les discussions ont porté sur le «transfert de plus d’avions de guerre et de systèmes d’armes, ainsi que la réparation de la flotte aérienne militaire ukrainienne.”

Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de toucher des cibles civiles, tout en insistant sur le fait que leurs forces respectives ne frappent que des objets, du matériel et du personnel militaires.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.