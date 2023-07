L’ambassade de Suède à Bagdad prise d’assaut par des manifestants suite à un projet d’incendie du Coran | Nouvelles du monde

Des manifestants irrités par l’incendie prévu d’un exemplaire du Coran à Stockholm ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad et allumé un incendie.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient des manifestants escaladant une clôture dans l’enceinte, agitant des drapeaux et des pancartes montrant l’influent religieux et homme politique chiite irakien, Muqtada al Sadr.

Des images montraient également un bâtiment identifié comme l’ambassade en flammes et des manifestants tenant des copies du Coran dans les airs.

Des images ont montré plus tard de la fumée s’élevant d’un bâtiment du complexe et des manifestants debout sur son toit.

Image:

Un manifestant brandit un exemplaire du Coran alors que de la fumée s’élève de l’ambassade de Suède





Image:

Des manifestants se rassemblent près de l’ambassade de Suède à Bagdad quelques heures après que l’ambassade a été prise d’assaut et incendiée





Le ministère suédois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que tout le personnel était en sécurité.

« Nous condamnons toutes les attaques contre les diplomates et le personnel des organisations internationales », a-t-il déclaré.

« Les attaques contre des ambassades et des diplomates constituent une grave violation de la Convention de Vienne.

« Les autorités irakiennes ont la responsabilité de protéger les missions diplomatiques et le personnel diplomatique. »

Le ministère irakien des Affaires étrangères a également publié une déclaration condamnant l’attaque.

« Le gouvernement irakien a chargé les autorités de sécurité compétentes de mener une enquête urgente et de prendre les mesures de sécurité nécessaires afin de découvrir les circonstances de l’incident et d’identifier les auteurs de cet acte et de les tenir responsables conformément à la loi », a-t-il déclaré.

Lire plus de nouvelles du monde :

Deux morts par balle en Nouvelle-Zélande quelques heures avant le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine

« J’ai été jeté en prison avec des terroristes d’Al-Qaïda pour une dette de 4 000 £ »

La manifestation a eu lieu après que la police suédoise aurait accordé une demande pour une manifestation devant se tenir jeudi devant l’ambassade d’Irak à Stockholm – au cours de laquelle deux manifestants prévoyaient de brûler une copie du Coran et du drapeau irakien.

Pour les musulmans, brûler le Coran représente une profanation blasphématoire du texte sacré de leur religion.

Fin juin, Muqtada al Sadr a appelé à des manifestations contre la Suède et à l’expulsion de l’ambassadeur de Suède après qu’un exemplaire du Coran a été brûlé à Stockholm par un Irakien.

Deux manifestations majeures ont eu lieu devant l’ambassade de Suède à Bagdad à la suite de l’incendie du Coran, des manifestants ayant pénétré dans l’enceinte de l’ambassade à une occasion.