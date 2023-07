L’ambassade de Suède à Bagdad prise d’assaut et incendiée à cause des plans de brûlage du Coran

Des centaines de manifestants ont escaladé les murs de l’ambassade de Suède et l’ont incendiée dans le centre de Bagdad tôt jeudi.

La manifestation a été appelée par des partisans du religieux chiite Muqtada Sadr pour protester contre le deuxième incendie prévu du Coran en Suède.

L’ambassade de Finlande, qui fait partie de la même enceinte que celle de Suède, avait également été évacuée mais ce personnel était sain et sauf.

Des centaines de manifestants ont pris d’assaut l’ambassade de Suède dans le centre de Bagdad tôt jeudi, escaladant ses murs et l’incendiant pour protester contre l’incendie prévu d’un Coran en Suède.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, a déclaré que le personnel de l’ambassade était en sécurité mais que les autorités irakiennes avaient manqué à leur responsabilité de protéger l’ambassade conformément à la Convention de Vienne.

« Ce qui s’est passé est totalement inacceptable et le gouvernement condamne fermement ces attaques », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Le gouvernement est en contact avec des représentants irakiens de haut niveau pour exprimer notre consternation.

La manifestation de jeudi a été convoquée par des partisans du religieux chiite Muqtada Sadr pour protester contre le deuxième incendie prévu du Coran en Suède depuis des semaines, selon des messages d’un groupe Telegram populaire lié au religieux influent et à d’autres médias pro-Sadr.

Sadr, l’une des figures les plus puissantes d’Irak, commande des centaines de milliers de partisans, qu’il a parfois appelés dans les rues, y compris l’été dernier lorsqu’ils ont occupé la zone verte fortement fortifiée de Bagdad et se sont livrés à des affrontements meurtriers.

L’agence de presse finlandaise STT a rapporté que l’ambassade de Finlande, qui fait partie de la même enceinte que celle de Suède, avait également été évacuée mais que le personnel était sain et sauf.

La police suédoise a accordé mercredi une demande de réunion publique devant l’ambassade d’Irak à Stockholm jeudi, selon le permis de police, et deux personnes devaient y participer.

L’agence de presse suédoise TT a rapporté que les deux hommes prévoyaient de brûler le Coran et le drapeau irakien lors de la réunion publique, et le duo comprenait un homme qui avait incendié un Coran devant une mosquée de Stockholm en juin.

La police suédoise a rejeté plusieurs demandes plus tôt cette année pour des manifestations qui devaient inclure l’incendie du Coran, invoquant des problèmes de sécurité. Les tribunaux ont depuis annulé les décisions de la police, affirmant que de tels actes sont protégés par les lois de grande envergure du pays sur la liberté d’expression.

Le gouvernement suédois a déclaré ce mois-ci qu’il envisageait de modifier la loi pour permettre à la police d’empêcher les gens de mettre le feu au Coran en public s’ils mettaient en danger la sécurité de la Suède.

Une série de vidéos postées sur le groupe Telegram, One Bagdad, montrait des gens se rassemblant autour de l’ambassade de Suède vers 1 heure du matin jeudi (22h00 GMT mercredi) scandant des slogans pro-Sadr et prenant d’assaut le complexe de l’ambassade environ une heure plus tard.

« Oui, oui au Coran », ont scandé les manifestants.

Des vidéos montraient plus tard de la fumée s’élevant d’un bâtiment du complexe de l’ambassade et des manifestants debout sur son toit.

Protestations du Coran

Le ministère irakien des Affaires étrangères a également condamné l’incident et déclaré dans un communiqué que le gouvernement irakien avait ordonné aux forces de sécurité de mener une enquête rapide, d’identifier les auteurs et de les obliger à rendre des comptes.

À l’aube jeudi, les forces de sécurité s’étaient déployées à l’intérieur de l’ambassade et de la fumée s’élevait du bâtiment alors que les pompiers éteignaient les braises tenaces, selon des témoins de Reuters.

Les forces de sécurité irakiennes ont par la suite chargé quelques dizaines de manifestants qui se pressaient toujours devant l’ambassade pour tenter de les chasser de la zone. Les manifestants avaient auparavant brièvement lancé des pierres et des projectiles vers le grand nombre de forces de sécurité rassemblées.

À la fin du mois dernier, Sadr a appelé à des manifestations contre la Suède et à l’expulsion de l’ambassadeur de Suède après l’incendie du Coran à Stockholm par un Irakien.

Après l’incendie, l’homme a été signalé à la police pour agitation contre un groupe ethnique ou national. Dans une interview à un journal, il s’est décrit comme un réfugié irakien cherchant à interdire le Coran, le texte religieux central de l’islam, considéré par les musulmans comme une révélation de Dieu.

Deux manifestations majeures ont eu lieu devant l’ambassade de Suède à Bagdad à la suite de l’incendie du Coran, les manifestants ayant pénétré dans l’enceinte de l’ambassade à une occasion.

Les gouvernements de plusieurs pays musulmans, dont l’Irak, la Turquie, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Maroc, ont protesté contre l’incident, l’Irak demandant l’extradition de l’homme pour qu’il soit jugé dans le pays.

Les États-Unis l’ont également condamné, mais ont ajouté que la délivrance du permis par la Suède soutenait la liberté d’expression et ne constituait pas une approbation de l’action.