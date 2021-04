L’ambassade de Russie à Londres a suggéré qu’elle n’était pas entièrement d’accord avec l’affirmation de Dominic Raab selon laquelle le Royaume-Uni est un «leader mondial dans la lutte contre la corruption», en publiant un tweet désobligeant sur ce que le ministre des Affaires étrangères a déclaré lundi.

«’Ce pays a un rôle important à jouer dans la lutte contre la corruption. C’est pourquoi nous avons déjà pris des mesures pour devenir un leader mondial dans la lutte contre la corruption et le financement illicite »- Dominic Raab, 26/04/2021», lit-on dans l’article.

Il se trouve à côté d’une image des titres des journaux britanniques – y compris de Les temps, Le gardien et Le Daily Telegraph – révélant divers scandales récents tels que le lobbying de Greensill et la rénovation de l’appartement de Boris Johnson.

L’insinuation tit-pour-tat de la Russie intervient après que M. Raab a prononcé 22 sanctions hier, dont 14 personnes prétendument impliquées dans une fraude fiscale majeure découverte par l’avocat et lanceur d’alerte russe Sergei Magnitsky.

M. Raab a déclaré qu’il voulait demander des comptes aux corrompus et les empêcher «d’utiliser le Royaume-Uni comme refuge pour l’argent sale».

C’était la première fois que la Grande-Bretagne imposait des gels d’avoirs et des interdictions de voyager dans le cadre du nouveau régime mondial de sanctions anti-corruption, qui, selon M. Raab, a été en grande partie mis en place grâce au courage de M. Magnitsky.

L’avocat a été arrêté en Russie en 2008 après qu’une enquête de corruption qu’il a menée a lié un certain nombre de responsables russes à l’une des plus grandes fraudes fiscales de l’histoire récente de la Russie. Les personnes impliquées ont été accusées d’avoir détourné quelque 230 millions de dollars (165,4 millions de livres sterling) de biens de l’État russe par le biais d’un système de remboursement d’impôt frauduleux.

Il est mort en prison l’année suivante et une commission des droits de l’homme a découvert par la suite des signes que l’homme de 37 ans avait été battu.

«Son courage n’a pas été vain», a déclaré lundi M. Raab aux députés.

Les relations entre le Royaume-Uni et la Russie sont tendues depuis un certain temps maintenant, par divers incidents remontant à 2018. Le plus important est l’empoisonnement de Salisbury Novichok, qui a tué Dawn Sturgess, 44 ans, et laissé son partenaire, Charlie Rowley, gravement malade après être tombé exposé à l’agent neurotoxique.

Alors que le Kremlin a toujours nié avoir joué un rôle dans l’attaque, les autorités britanniques pensent que Vladimir Poutine a envoyé deux hommes – connus sous les alias Alexander Petrov et Ruslan Boshirov – en Angleterre pour assassiner l’ancien agent russe Sergei Skripal.

Petrov et Boshirov ont été capturés sous vidéosurveillance à Salisbury la veille de l’attaque et ont ensuite été accusés de se rendre au Royaume-Uni pour essuyer la substance hautement toxique sur la poignée de porte de M. Skripal et autour de son domicile.

Les preuves rassemblées par les agences de renseignement ont conduit le gouvernement britannique à conclure que les hommes étaient des officiers du service de renseignement militaire russe, le GRU.

M. Poutine à ce jour affirme que les deux suspects étaient des civils et se réfère à une interview dans laquelle le couple déclare qu’ils étaient simplement des touristes visitant la cathédrale de Salisbury.

Le Royaume-Uni a également soutenu très vocalement le critique du Kremlin Alexei Navalny après avoir été empoisonné par Novichok l’été dernier, considéré comme une autre tentative d’assassinat du Kremlin.

Encore une fois, Moscou a nié avec véhémence ces allégations et a accusé le Royaume-Uni de sauter l’arme avec ses accusations.

Plus récemment, M. Raab a pris position contre la Russie et a jeté le soutien du Royaume-Uni derrière l’Ukraine lorsque des rapports ont révélé que M. Poutine envoyait inutilement des troupes à la frontière que partagent les deux pays.

Cela a provoqué la panique dans toute l’UE et dans le monde, incitant M. Raab à tweeter ce qui suit: «J’ai réaffirmé le soutien du Royaume-Uni à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans mon appel à [Ukrainian foreign minister Dmytro Kuleba] aujourd’hui. Nous sommes gravement préoccupés par l’activité militaire russe qui menace l’Ukraine. »

L’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni a averti en août dernier que les relations entre Londres et Moscou étaient «presque gelées» et que le Kremlin n’était «pas pressé» d’améliorer ses relations avec la Grande-Bretagne.

Andrei Kelin, utilisant une interview avec le Courrier quotidien pour nier les allégations selon lesquelles la Russie aurait tenté de s’immiscer dans les élections britanniques ou de voler des recherches sur Covid dans des laboratoires britanniques, a accusé la Grande-Bretagne d’exagérer «beaucoup».

«Ce sont des accusations insensées que nous ne comprenons pas», a déclaré l’ambassadeur. «Je sens que la Grande-Bretagne exagère, beaucoup, sa place dans la pensée russe. La portée et la place de la Grande-Bretagne dans la politique russe ne sont pas si grandes. »

«Nous avons d’autres problèmes d’une ampleur beaucoup plus grande», a-t-il ajouté.

L’ambassade de Russie a déclaré: «Le tweet cherchait à attirer l’attention sur l’hypocrisie de la revendication britannique de leadership dans la lutte contre la corruption internationale, y compris par le biais de ‘sanctions anti-corruption’ manifestement politisées et biaisées précisément au moment où de graves allégations de haut niveau la corruption fait partie des priorités nationales de la Grande-Bretagne. »