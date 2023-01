L’ambassade de Russie partage accidentellement une carte ignorant les fausses revendications territoriales de Poutine en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine s’entretient au téléphone dans le cadre d’une campagne caritative nationale, à Moscou le 3 janvier 2023. (Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP via Getty Images)

L’ambassade de Russie en Suède a tweeté une carte allant à l’encontre des revendications territoriales de Poutine en Ukraine.

La carte représentait l’Ukraine avec ses frontières internationalement reconnues.

Poutine revendique un certain nombre de régions ukrainiennes comme faisant partie de la Russie.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

L’ambassade de Russie en Suède a partagé mardi une carte de l’Europe montrant l’Ukraine avec ses frontières internationalement reconnues, ce qui va à l’encontre des revendications territoriales non reconnues du président russe Vladimir Poutine dans le pays.

En 2014, la Russie a envahi l’Ukraine et annexé illégalement la Crimée, une péninsule de la mer Noire. L’annexion de la Crimée a provoqué un tollé dans le monde entier et creusé un fossé entre Moscou et l’Occident.

En février dernier, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine, et en septembre, alors même que la guerre faisait rage, Poutine a illégalement annexé quatre territoires ukrainiens – Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia – à la suite de référendums décriés comme une imposture par les dirigeants. autour du monde. À l’époque, Poutine avait annoncé qu’il y avait “quatre nouvelles régions de Russie”. Bien que Poutine revendique ces régions comme faisant partie de la Russie, les territoires ne sont pas entièrement contrôlés ou occupés par les forces russes.

La carte partagée par l’ambassade de Russie en Suède, qui prétendait montrer les prix du gaz en Europe, ne représentait pas ces régions comme un territoire russe.

Le Kremlin a pris des mesures extrêmes pour censurer les informations sur la guerre en Ukraine, érigeant en crime la diffusion de “fausses informations” sur l’armée russe, passible de 15 ans de prison. On ne sait pas si cette carte viole cette loi, mais les critiques de la guerre en Ukraine se sont retrouvés derrière les barreaux.

L’ambassade de Russie en Suède n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.

La guerre en Ukraine s’est mal passée pour l’armée russe, qui a subi de lourdes pertes et a eu du mal à faire des gains. L’Ukraine, qui paie elle-même un lourd tribut, a repris le contrôle d’une partie importante du territoire occupé par la Russie au début des combats, y compris dans les régions que Poutine revendique désormais comme faisant partie de la Russie. Mais il y a toujours de violents combats dans l’est du pays alors que la Russie continue de mener des frappes dans des zones civiles à travers l’Ukraine.