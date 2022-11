L’ambassade de l’Inde au Qatar lance une ligne d’assistance téléphonique pour les fans de la Coupe du Monde de la FIFA

Les supporters indiens se rendant au Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pourront contacter une ligne d’assistance téléphonique dédiée de l’ambassade indienne en cas d’urgence ou pour demander l’aide nécessaire.

Les fans peuvent appeler la ligne d’assistance de l’ambassade indienne pour les fans de la FIFA ou envoyer un message WhatsApp aux numéros mentionnés. Ils peuvent également contacter l’ambassade de l’Inde ou le service d’assistance de l’ambassade de l’Inde au Centre international des services consulaires (ICSC), Centre des expositions et des congrès de Doha (DECC), West Bay.

Les numéros suivants sont répertoriés pour appeler ou envoyer des messages WhatsApp : +974 3993 1874, +974 3993 6759, +974 3993 4308.

Les fans peuvent également appeler le +974 5564 7502 ou le +974 5566 7569 ou contacter le service d’assistance du Centre des services consulaires internationaux au +974 4012 4809, ou communiquer avec l’ambassade de l’Inde via l’e-mail officiel – indemb.fifahelpline@gmail. com.

L’ambassade de l’Inde au Qatar est située à Villa No. 86 & 90, Al Eithra Street, Zone 63 Onaiza, Doha.

L’événement phare du football, le premier à se tenir au Moyen-Orient, débutera le 20 novembre, au cours duquel 32 équipes s’affronteront. La finale aura lieu le 18 décembre au stade Lusail.

Le Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC), organisateur de la Coupe du monde, a déjà ouvert le Centre international des services consulaires (ICSC) au Doha Exhibition & Convention Center (DECC).

L’ICSC soutiendra les fans venant pour la Coupe du monde de cette année des 31 nations qui se sont qualifiées pour l’événement ainsi que les hôtes du Qatar et de l’Inde.

“Le centre offrira aux ambassades un emplacement centralisé et accessible pour résoudre les problèmes consulaires auxquels sont confrontés leurs fans, avec des liens clés vers diverses entités nationales”, avait déclaré Hassan Al Thawadi, secrétaire général, SC, après son lancement.

« Le centre fournit un nouveau modèle de collaboration internationale pour les services consulaires lors de méga-événements – un modèle pour les futurs organisateurs d’événements. C’est avant tout un exemple vivant du pouvoir de la Coupe du monde de rassembler des pays et des peuples de tous les coins du globe sous un même toit », a-t-il ajouté.

À ce jour, trois millions de billets ont été vendus, ce qui représente 95 % des ventes.

Un nombre important de personnes en provenance d’Inde ont acheté des billets et à la fin des deux phases de vente des billets, sur les 1,8 million de billets vendus, plus de 23 500 ont été achetés par des fans en Inde.

Après la première phase de billetterie, l’Inde s’est classée septième pour les ventes de billets.

Les 10 principaux pays où les billets ont été achetés sont : le Qatar, les États-Unis, l’Arabie saoudite, l’Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l’Argentine, la France, le Brésil et l’Allemagne.

Lors de Russie 2018, près de 18 000 fans indiens étaient présents. Parmi tous les pays non concurrents, l’Inde avait le troisième plus grand nombre de fans en Russie, derrière les États-Unis et la Chine.

L’ambassade de l’Inde a également émis un avis de voyage sur le transport de médicaments au Qatar tout en énumérant les noms des médicaments interdits qui peuvent causer des ennuis aux fans.

“Tous les voyageurs au Qatar sont invités à faire preuve de prudence dans le transport de médicaments. Dans ce contexte, ce qui suit est conseillé : (1) Il est interdit de transporter des médicaments contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes en arrivant dans l’État du Qatar. Ceux-ci incluent des médicaments comme Lyrica, Tramadol, Alprazolam (Xanax), Diazepam (Valium), Zolam, Clonazepam Zolpidem, Codéine, Méthadone, Prégabaline.

L’avis avertit les fans que le transport de médicaments interdits peut les faire atterrir derrière les barreaux.

La liste complète des médicaments interdits/interdits peut être consultée sur : indianembassyqatar.gov.in/users/assets/pdf/announcement/prohibitedmedicines.pdf

Il a également conseillé aux fans itinérants de ne pas transporter les substances interdites et celles destinées à la consommation personnelle doivent être accompagnées d’une ordonnance d’un médecin reconnu.

« Ne transportez pas de médicaments pour vos amis et votre famille. Les médicaments qui ne sont pas interdits et destinés à un usage personnel ne doivent être délivrés sur ordonnance que pour une période de 30 jours par un médecin reconnu ou un hôpital réputé », ajoute le conseiller en voyages.

