L’ambassade de France au Niger est attaquée alors que des manifestants brandissant des drapeaux russes défilent dans la capitale

NIAMEY, Niger – La sécurité au Niger s’est détériorée dimanche, alors que des manifestants ont défilé dans la capitale pour soutenir le récent coup d’État militaire, l’ambassade de France a été attaquée et un bloc économique régional a évoqué la possibilité d’une intervention militaire si le président était pas réintégré dans la semaine.

Des milliers de partisans de la junte ont envahi les rues de Niamey, la capitale, agitant des drapeaux russes, scandant le nom du président russe et dénonçant avec force l’ancienne puissance coloniale française.

Les manifestants ont défilé dans la ville jusqu’à l’ambassade de France, où une porte a été incendiée, selon une personne qui se trouvait à l’ambassade au moment des faits et des vidéos vues par l’AP. On pouvait voir de la fumée noire s’élever de toute la ville. L’armée nigérienne a dispersé la foule.

Le groupe de mercenaires russes Wagner opère déjà au Mali voisin, et le président russe Vladimir Poutine souhaite étendre l’influence de son pays dans la région. Cependant, il n’est pas encore clair si les nouveaux dirigeants de la junte se déplaceront vers Moscou ou resteront avec les partenaires occidentaux du Niger.

Dimanche, lors d’une réunion d’urgence dans la capitale nigériane, Abuja, le bloc ouest-africain de la CEDEAO a déclaré qu’il suspendait ses relations avec le Niger et a autorisé le recours à la force si le président n’était pas réintégré dans la semaine.

« Au cas où les demandes des autorités ne seraient pas satisfaites dans un délai d’une semaine, (nous prendrons) toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre constitutionnel en République du Niger. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force. A cet effet, les chefs d’état-major de la défense de la CEDEAO doivent se réunir immédiatement », a déclaré Omar Alieu Touray, président de la commission de la CEDEAO, à l’issue de la réunion.

PHOTOS : Alors que les puissances régionales et mondiales dénoncent le coup d’État du Niger, l’avenir du pays reste incertain

Il n’était pas immédiatement clair comment le bloc utiliserait la force au Niger. En décembre, il a proposé de créer une force régionale qui interviendrait en cas de nécessité pour aider à rétablir la paix et l’ordre constitutionnel dans les pays membres. Cependant, cette proposition n’a pas encore abouti.

Dimanche, le bloc a déclaré qu’il continuait de reconnaître Bazoum comme président du Niger et qu’il rejetterait toute forme de sa démission. Il a exigé sa libération immédiate et sa réintégration, affirmant que la junte le tenait en « situation d’otage ».

Si le bloc utilise la force, ce serait catastrophique pour les civils, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc. « Les sanctions économiques sont celles qui doivent être imposées mais (je) ne vois pas d’intervention militaire se produire en raison de la violence qui pourrait déclencher non seulement entre les forces du Niger et de la CEDEAO, mais aussi les civils des deux côtés », a-t-il déclaré.

Quelques jours après le coup d’État, l’incertitude monte quant à l’avenir du Niger, certains appelant les raisons de la prise de contrôle de la junte.

Le président Mohamed Bazoum a été élu démocratiquement il y a deux ans lors du premier transfert de pouvoir pacifique du Niger depuis l’indépendance de la France en 1960.

Les mutins ont déclaré qu’ils l’avaient renversé parce qu’il n’était pas en mesure de protéger la nation contre la violence djihadiste croissante.

Mais certains analystes et Nigériens disent que ce n’est qu’un prétexte pour une prise de contrôle qui relève davantage de luttes de pouvoir internes que de sécurisation de la nation.

« Nous ne pouvions pas nous attendre à un coup d’État au Niger car il n’y a pas de situation sociale, politique ou sécuritaire qui justifierait que l’armée prenne le pouvoir », a déclaré à l’Associated Press le professeur Amad Hassane Boubacar, qui enseigne à l’Université de Niamey.

Il a déclaré que Bazoum souhaitait remplacer le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani, qui est désormais à la tête du pays. Tchiani, qui s’appelle également Omar, était fidèle au prédécesseur de Bazoum et cela a déclenché les problèmes, a déclaré Boubacar. L’AP ne peut pas vérifier son évaluation de manière indépendante.

Bien que la situation sécuritaire du Niger soit désastreuse, elle n’est pas aussi mauvaise que celle du Burkina Faso ou du Mali voisins, qui luttent également contre une insurrection islamique liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

Le Niger était considéré comme le dernier partenaire fiable de l’Occident dans ses efforts pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel en Afrique, où la Russie et les pays occidentaux se disputaient l’influence. La France dispose de 1 500 soldats dans le pays qui mènent des opérations conjointes avec les Nigériens. Les États-Unis et d’autres pays européens ont aidé à former les troupes du pays.

Les instances régionales ont dénoncé le coup d’État. Certains participants au rassemblement de dimanche les ont avertis de rester à l’écart. « Je voudrais également dire à l’Union européenne, à l’Union africaine et à la CEDEAO, s’il vous plaît, s’il vous plaît, restez en dehors de nos affaires », a déclaré Oumar Barou Moussa, qui était présent à la manifestation.

« Il est temps pour nous de nous ôter la vie, de travailler pour nous-mêmes. Il est temps pour nous de parler de notre liberté et liberté. Nous devons rester ensemble, nous devons travailler ensemble, nous devons avoir notre véritable indépendance », a-t-il déclaré.

Le Niger reçoit des millions d’aide militaire internationale. Les experts en conflits disent que de tous les pays de la région, le Niger a le plus en jeu s’il se détourne de l’Occident.

Samedi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la poursuite des arrangements sécuritaires et économiques du Niger avec les États-Unis dépendait de la libération de Bazoum – qui reste assigné à résidence – et « du rétablissement immédiat de l’ordre démocratique au Niger ».

Dimanche, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les attaques contre la France et ses intérêts ne seraient pas tolérées. Quiconque attaquerait des ressortissants français, son armée, des diplomates ou les autorités françaises verrait une réponse immédiate, a-t-il déclaré.

L’attaque contre l’ambassade de Niamey fait suite à la décision de la France samedi de suspendre toute aide au développement et financière au Niger.

L’Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à la junte pour réinstaller le gouvernement démocratiquement élu du Niger. La CEDEAO a tenu un sommet d’urgence dimanche à Abuja, au Nigeria.

Le bloc des 15 pays de la CEDEAO a tenté en vain de restaurer les démocraties dans les pays où l’armée a pris le pouvoir ces dernières années. Quatre nations sont dirigées par des régimes militaires en Afrique de l’Ouest et du Centre, où il y a eu neuf coups d’État réussis ou tentés depuis 2020.

Dans les années 1990, la CEDEAO est intervenue au Libéria pendant sa guerre civile et en 2017, elle est intervenue en Gambie pour empêcher le prédécesseur du nouveau président, Yahya Jammeh, de perturber la passation du pouvoir. Environ 7 000 soldats du Ghana, du Nigeria et du Sénégal sont entrés, selon l’Observatoire mondial, qui fournit des analyses sur les questions de paix et de sécurité.

Si la CEDEAO impose des sanctions économiques au Niger, ce qui se produit normalement lors de coups d’État, cela pourrait avoir un impact profond sur les Nigériens, qui vivent dans le troisième pays le plus pauvre du monde, selon les dernières données de l’ONU.

Cependant, dans une allocution télévisée samedi, le colonel major Amadou Abdramane, l’un des soldats qui a renversé Bazoum, a accusé la réunion de faire un « plan d’agression » contre le Niger et a déclaré que le pays se défendrait.

Les experts nigériens disent qu’il est trop tôt pour savoir comment les choses vont se dérouler.

« Les tensions avec l’armée sont toujours d’actualité. Il pourrait y avoir un autre coup d’État après celui-ci, ou une intervention plus forte de la CEDEAO, potentiellement une force militaire, même s’il est difficile de prévoir comment cela peut se produire et quelle forme cela peut prendre », a déclaré Tatiana Smirnova, chercheuse en résolution de conflits et missions de paix au Centre FrancoPaix.

« De nombreux acteurs tentent également de négocier, mais le résultat n’est pas clair », a-t-elle déclaré.

___

Les journalistes d’Associated Press Angela Charlton, Sylvie Corbet à Paris et Chinedu Asadu à Abuja, au Nigeria, ont contribué.