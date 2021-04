La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a annoncé mercredi qu’elle avait mis fin à quatre accords au total, dont un accord Victoria-Pékin destiné à soutenir l’expansion des infrastructures chinoises dans l’État du sud-est.

La décision a été stigmatisée « Déraisonnable et provocateur » dans une déclaration de l’ambassade de Chine.

«Cela montre en outre que le gouvernement australien n’a aucune sincérité dans l’amélioration des relations sino-australiennes. Cela ne peut que nuire davantage aux relations bilatérales et ne fera que se faire du mal à lui-même ». a ajouté la délégation.

Les deux accords australiens font partie de la Belt and Road Initiative, le projet d’infrastructure mondial de la Chine qui vise à construire un réseau transcontinental d’énergie et de transport entre l’Asie, l’Europe et d’autres régions.

Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, avait signé un protocole d’accord de 2018 avec la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, ainsi qu’un accord-cadre de 2019, sur la base de l’accord précédent.

Payne a également annoncé qu’elle avait mis fin à un partenariat scientifique avec la Syrie en 1999 et à un accord conclu entre l’Iran et le département de l’éducation et de la formation de Victoria en 2004.

« Je considère que ces quatre arrangements sont incompatibles avec la politique étrangère de l’Australie ou défavorables à nos relations étrangères conformément au critère pertinent de la loi australienne de 2020 sur les relations extérieures (dispositions des États et des territoires) ». dit-elle dans un communiqué.

L’annonce de Payne marque sa première utilisation des nouveaux pouvoirs accordés par le Parlement en décembre, qui permettent au Commonwealth de mettre son veto à tout accord entre les administrations locales et les gouvernements étrangers.

Les pouvoirs sont intervenus au milieu d’une période de relations glaciales entre Canberra et Pékin en raison de différends sur la pandémie de Covid-19 et de l’exclusion par l’Australie de la société de technologie chinoise Huawei de son réseau cellulaire 5G.

En réponse, la Chine – le plus grand partenaire commercial de l’Australie – a imposé des droits de douane sur un certain nombre d’importations australiennes, notamment le vin, le bœuf, l’orge et le homard.

