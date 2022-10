L’ambassade de Chine émet une menace commerciale contre le Royaume-Uni suite au passage à tabac du consulat de Manchester | Politique Nouvelles

L’ambassade de Chine à Londres a averti que la protection des manifestants de Hong Kong “apporterait un désastre à la Grande-Bretagne” après qu’un homme a été battu à l’intérieur du consulat chinois de Manchester.

Dans une vidéo publiée jeudi par l’ambassade, un porte-parole a proféré la menace commerciale la plus directe contre le Royaume-Uni depuis que des images ont montré Le manifestant hongkongais Bob Chan tiré à l’intérieur de l’enceinte du consulat de Manchester et battu par son personnel le 16 octobre.

Le consul général a été aperçu en train de tirer les cheveux de M. Chan et a déclaré à Sky News la semaine dernière que c’était son “devoir” comme il l’a dit, M. Chan “abusait de mon pays, mon chef”.

Le clip de jeudi était intitulé : “Conférence de presse en ligne sur le harcèlement violent du consulat général de Chine à Manchester”.

Aucun média n’était présent et aucune question n’a été posée.

La vidéo a suscité l’indignation des députés et des militants des droits de l’homme au Royaume-Uni.

Dans ce document, le porte-parole a averti: “Fournir un abri aux éléments indépendants de Hong Kong ne fera, en fin de compte, qu’apporter un désastre à la Grande-Bretagne.”

Il a dit qu’il voulait “rappeler” aux gens la fable d’Ésope sur le fermier et le serpent “où le fermier a montré de la sympathie pour le serpent mais a finalement été mordu par le serpent”.

Il a longuement parlé de la dépendance du Royaume-Uni Chine comme son troisième partenaire commercial et sa “première source d’importations”.

“Les exportations britanniques vers la Chine ont également fortement augmenté, nous considérons donc que cette relation est gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique”, a-t-il déclaré.

“La Chine attache une grande importance à ses relations avec le Royaume-Uni et nous sommes disposés à développer davantage la coopération avec le Royaume-Uni sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des avantages mutuels.

“C’est bon pour les deux parties et bon pour le monde.”

Il a ajouté que “quelques” personnes aux “motivations égoïstes” tentent de provoquer une confrontation entre la Chine et le Royaume-Uni qui “est dangereuse et mauvaise pour les deux parties”, a-t-il déclaré.

Alicia Kearns, la nouvelle présidente de la commission des affaires étrangères, a déclaré que les menaces étaient malheureusement à prévoir de la part de la Chine.

“Le manque de contrition du PCC (le Parti communiste chinois) face à ce qui a été une agression choquante est préoccupant, voire totalement surprenant”, a-t-elle déclaré.

“C’est malheureusement cohérent avec la politique étrangère agressive de Pékin sous Xi et pourquoi nous avons vu les relations diplomatiques avec la Chine devenir de plus en plus tendues à travers le monde.”

Le militant des droits de l’homme Luke de Pulford, directeur exécutif de l’Alliance interparlementaire sur la Chine, a déclaré que le gouvernement britannique devait réprimer les menaces commerciales et les violations des droits de l’homme de la Chine.

Il a déclaré à Sky News : “Qu’est-ce qui ressemble le plus à un serpent ?

“Les Hongkongais qui ont été chassés de chez eux pour avoir défendu la démocratie, ou le Parti communiste chinois qui inflige un génocide, déchire les traités, dont les diplomates tabassent les manifestants et qui exploite des postes de police illégaux pour persécuter les dissidents ?

“Je sais ce que je préférerais, et le gouvernement doit maintenant manifester son mécontentement face à l’orgueil effronté de la Chine.”

Le gouvernement, sous la direction de Liz Truss, a déclaré qu’il attendrait la fin d’une enquête policière sur l’incident du consulat de Manchester avant de décider quoi faire avec le personnel impliqué.

Rishi Sunak, qui a pris ses fonctions de Premier ministre mardi, n’a pas encore fait de commentaire sur l’incident.

D’autres députés, conservateurs et travaillistes, ont demandé que le consul général impliqué dans l’attaque soit renvoyé directement en Chine.

Le député conservateur Sir Iain Duncan Smith, qui est sanctionné par la Chine, a déclaré que tout membre du personnel du consulat chinois impliqué dans l’attaque devrait être expulsé, obligé de s’excuser et rendu persona non grata.

Il a déclaré que cela devrait être une décision politique et que le gouvernement ne devrait pas attendre la fin de l’enquête policière car il existe des preuves vidéo, dont certaines ont été diffusées par l’ambassade de Chine.