La mission diplomatique de la Chine aux États-Unis a affirmé qu’elle était la cible de pirates informatiques, après que le compte Twitter officiel de l’ambassade ait retweeté la demande de Donald Trump que les résultats des élections de 2020 soient annulés.

Dans ce qui est devenu un événement presque quotidien, le président américain a lancé mercredi un tweet dans lequel il remettait en question la légitimité du concours de novembre.

«Si quelqu’un a triché lors des élections, ce que les démocrates ont fait, pourquoi les élections ne seraient-elles pas immédiatement annulées? Comment un pays peut-il être géré comme ça? » Trump a écrit.

Au moins selon les normes de 2020, le message provocateur n’a rien d’inhabituel, en particulier de la part de Trump, mais une réaction au tweet a attiré l’attention des journalistes.

Un journaliste de Reuters a capturé un « intéressant » retweet de l’ambassade de Chine aux États-Unis qui signifiait peut-être que la mission diplomatique étrangère était d’accord avec les accusations incendiaires de Trump.

Certains spéculé que l’ambassade de Chine était « Trolling » le président, tandis que d’autres ont exprimé incrédulité, insistant sur le fait que c’était un faux compte.

Cependant, l’ambassade a reconnu plus tard que son compte sur les réseaux sociaux avait été utilisé pour effectuer des retweets non autorisés.

«Le compte Twitter de l’ambassade de Chine a été piraté cet après-midi et nous condamnons un tel acte. Pour plus de précision, l’ambassade n’a procédé à aucun retweet le 9 décembre. » a écrit la mission diplomatique. Le retweet scandaleux n’existe plus.

Le compte Twitter de l’ambassade de Chine a été piraté cet après-midi et nous condamnons un tel acte. Pour clarification, l’ambassade n’a fait aucun retweet le 9 décembre. – Ambassade de Chine aux États-Unis (@ChineseEmbinUS) 10 décembre 2020

L’explication n’a pas été particulièrement bien reçue. De nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé des doutes sur l’histoire de piratage, et le fil a été bientôt inondé avec des mèmes «Sure, Jan» et d’autres GIF populaires utilisés pour relayer des soupçons moqueurs.

Journaliste politique vétéran Dan Froomkin théorisé qu’un renégat ou un employé mal formé était responsable du retweet.

« Un autre stagiaire des médias sociaux en grande difficulté, » il a plaisanté.

Le drame Twitter survient au milieu des tensions montantes entre l’administration Trump et Pékin. Le concours présidentiel contesté a encore compliqué les relations. Le fils présumé du président élu Joe Biden, Hunter, a été accusé de relations commerciales louches avec des entreprises chinoises et fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale.

Aussi sur rt.com Un « espion » chinois a aidé les démocrates du Congrès, couché avec des politiciens pour gagner de l’influence, affirment des responsables américains anonymes

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!