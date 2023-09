L’ambassade d’Afghanistan annonce sa décision de mettre fin à ses opérations en Inde à partir d’aujourd’hui

L’ambassade d’Afghanistan en Inde a annoncé samedi soir qu’elle cesserait ses opérations à partir du 1er octobre, invoquant le manque de soutien du gouvernement hôte, l’incapacité à répondre aux attentes en matière de service aux intérêts de l’Afghanistan et une réduction du personnel et des ressources.

Dans un communiqué, l’ambassade d’Afghanistan à New Delhi a déclaré qu’elle regrettait d’annoncer la décision de cesser ses opérations, à compter du 1er octobre 2023.

« C’est avec une profonde tristesse, un regret et une déception que l’ambassade d’Afghanistan à New Delhi annonce cette décision de cesser ses opérations », indique le communiqué.

L’ambassade a déclaré que cette décision, bien que profondément regrettable, a été prise après un examen attentif, compte tenu des liens historiques et du partenariat de longue date entre l’Afghanistan et l’Inde.

Le communiqué de l’ambassade énumère également les facteurs clés affectant sa capacité à poursuivre efficacement la mission et indique qu’ils sont les principales raisons de la « fermeture malheureuse ».

L’ambassade a évoqué un « manque de soutien de la part du gouvernement hôte », alléguant qu’elle a connu une absence notable de soutien crucial de la part du gouvernement hôte, ce qui, selon elle, a entravé sa capacité à s’acquitter efficacement de ses fonctions.

Incapacité à répondre aux attentes

La mission a également cité « l’incapacité à répondre aux attentes en matière de service des intérêts de l’Afghanistan » comme l’une des raisons.

« Nous reconnaissons nos incapacités à répondre aux attentes et aux exigences nécessaires pour servir les meilleurs intérêts de l’Afghanistan et de ses citoyens en raison du manque de soutien diplomatique en Inde et de l’absence d’un gouvernement légitime et opérationnel à Kaboul », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’en raison de circonstances imprévues et malheureuses, il y a eu une réduction significative du personnel et des ressources disponibles, ce qui rend de plus en plus difficile la poursuite des opérations.

« Le manque de soutien opportun et suffisant en matière de renouvellement de visa pour les diplomates dans d’autres domaines critiques de coopération a conduit à une frustration compréhensible au sein de notre équipe et a entravé notre capacité à accomplir efficacement nos tâches de routine », indique le communiqué.

Compte tenu de ces circonstances, « c’est avec un profond regret que nous avons pris la décision difficile de fermer toutes les opérations de la mission, à l’exception des services consulaires d’urgence destinés aux citoyens afghans, jusqu’au transfert de l’autorité de garde de la mission au pays hôte ». Ça disait.

L’ambassade est dirigée par l’ambassadeur Farid Mamundzay. M. Mamundzay a été nommé par le précédent gouvernement d’Achraf Ghani et il a exercé les fonctions d’envoyé afghan même après la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan en août 2021.

Combat de pouvoir

En avril-mai, l’ambassade a été secouée par une lutte de pouvoir à la suite d’informations selon lesquelles les talibans auraient nommé un chargé d’affaires pour diriger la mission, en remplacement de M. Mamundzay. À la suite de cet épisode, l’ambassade a déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement dans sa direction.

La lutte pour le pouvoir a éclaté après que Qadir Shah, qui travaillait comme conseiller commercial à l’ambassade depuis 2020, a écrit à la MEA fin avril, affirmant qu’il avait été nommé chargé d’affaires à l’ambassade par les talibans.

L’Inde n’a pas encore reconnu le système taliban et plaide pour la formation d’un gouvernement véritablement inclusif à Kaboul, tout en insistant sur le fait que le sol afghan ne doit pas être utilisé pour des activités terroristes contre quelque pays que ce soit.

Dans sa déclaration, l’ambassade afghane a déclaré que cette mesure était prise dans le meilleur intérêt du peuple afghan.

Conformément à l’article 45 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), tous les biens et installations de l’ambassade seront transférés à l’autorité dépositaire du pays hôte, précise le communiqué.

L’ambassade a déclaré qu’elle souhaitait également répondre aux spéculations récentes et apporter des éclaircissements sur certaines questions importantes.

Dans la déclaration de trois pages, l’ambassade a catégoriquement réfuté toute « affirmation sans fondement » concernant des conflits internes ou des discordes au sein de son personnel diplomatique ou de tout diplomate profitant de la crise pour demander l’asile dans un pays tiers.

« De telles rumeurs sont infondées et ne reflètent pas la réalité de notre mission. Nous restons une équipe unie travaillant dans le meilleur intérêt de l’Afghanistan », a déclaré l’ambassade.

L’ambassade a également déclaré qu’elle souhaiterait vérifier « l’authenticité » d’une communication antérieure avec le ministère des Affaires étrangères concernant l’intention de fermer la mission.

« Cette communication représente avec précision notre processus décisionnel et les facteurs ayant conduit à la fermeture », indique le communiqué.

« Nous demandons au gouvernement indien d’examiner sérieusement les quatre demandes décrites dans la note officielle soumise verbalement plus tôt. Plus précisément, nous soulignons l’importance de permettre le hissement du drapeau afghan sur les propriétés de nos locaux, ainsi que de faciliter la transition en douceur des bâtiments et des actifs de la mission vers un gouvernement légitime à Kaboul à l’avenir », indique le communiqué.

L’ambassade a également reconnu que, compte tenu de la gravité de cette décision, « certains pourraient recevoir un soutien et des instructions de Kaboul qui pourraient différer de notre ligne d’action actuelle ».

L’ambassade d’Afghanistan a fait une « déclaration sans équivoque » concernant les activités de certains consulats.

« Nous sommes fermement convaincus que toute action entreprise par ces consulats n’est pas conforme aux objectifs d’un gouvernement légitime ou élu et sert plutôt les intérêts d’un régime illégitime », indique le communiqué.

L’ambassade a également déclaré qu’elle souhaitait parvenir à un accord avec le gouvernement indien dans les plus brefs délais.

