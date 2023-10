L’ambassade d’Afghanistan à New Delhi continue de fonctionner après sa fermeture prévue

L’ambassade d’Afghanistan à New Delhi continue de fonctionner, quelques jours après avoir annoncé sa fermeture en raison du manque de soutien diplomatique en Inde et de l’absence d’un gouvernement reconnu à Kaboul, a annoncé jeudi le ministère indien des Affaires étrangères.

Arindam Bagchi, porte-parole du ministère, a déclaré jeudi aux journalistes que le ministère avait reçu la semaine dernière une communication indiquant que l’ambassade afghane avait l’intention de suspendre ses opérations à partir du 1er octobre.

L’ambassade a déclaré dimanche dans un communiqué qu’elle continuerait à fournir des services consulaires d’urgence aux ressortissants afghans.

LE GOUVERNEMENT TALIBAN CESSE LES OPÉRATIONS À L’AMBASSADE D’AFGHAN DANS LA CAPITALE DE L’INDE

« L’ambassade à New Delhi continue de fonctionner. Nous sommes en contact avec les diplomates afghans qui se trouvent à l’ambassade et les diplomates qui se trouvent dans les consulats de Mumbai et d’Hyderabad », a déclaré Bagchi.

Il a déclaré qu’il y avait eu une absence prolongée de l’ambassadeur afghan et qu’un grand nombre de diplomates avaient quitté le pays dans un passé récent.

Il n’y a eu aucun commentaire de la part de l’ambassade afghane jeudi.

L’Inde n’a pas reconnu le gouvernement taliban, qui a pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021. Il a évacué son propre personnel de Kaboul avant le retrait américain d’Afghanistan il y a deux ans et n’y a plus de présence diplomatique.

L’ambassade afghane à New Delhi est dirigée par du personnel nommé par le précédent gouvernement du président afghan déchu Ashraf Ghani, avec l’autorisation des autorités indiennes.

L’Inde a déclaré qu’elle suivrait l’exemple des Nations Unies pour décider de reconnaître ou non le gouvernement taliban.

Les Afghans représentent environ un tiers des près de 40 000 réfugiés enregistrés en Inde, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. Mais ce chiffre exclut ceux qui ne sont pas enregistrés auprès de l’ONU.

L’année dernière, l’Inde a envoyé du matériel de secours, notamment du blé, des médicaments, des vaccins contre le COVID-19 et des vêtements d’hiver, en Afghanistan pour remédier aux pénuries dans ce pays.

En juin de l’année dernière, l’Inde a envoyé une équipe de responsables, mais pas de diplomates, à son ambassade à Kaboul.