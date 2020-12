L’ambassade de Chine en Australie a déclaré que les politiciens avaient « mal lu » un tweet montrant une image modifiée numériquement d’un soldat australien tenant un couteau ensanglanté à la gorge d’un enfant afghan et essayant d’attiser le nationalisme.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a qualifié lundi le tweet publié par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, de « vraiment répugnant », et a appelé à des excuses.

Mardi, le tweet a été épinglé en haut du compte de médias sociaux de Zhao et le journal chinois Global Times, connu pour ses opinions nationalistes, a interviewé l’artiste chinois qui a créé l’image.

« La rage et le rugissement de certains politiciens et médias australiens ne sont rien d’autre qu’une mauvaise lecture et une réaction excessive au tweet de M. Zhao », a déclaré mardi l’ambassade de Chine à Canberra dans un communiqué.

Le secrétaire australien des Affaires étrangères et du Commerce a appelé lundi l’ambassadeur Cheng Jingye pour se plaindre de la publication sur les réseaux sociaux, a-t-il confirmé, ajoutant que Cheng avait « réfuté les accusations injustifiées comme absolument inacceptables ».

L’Australie cherchait à «attiser le nationalisme national» et à «détourner l’attention du public des horribles atrocités commises par certains soldats australiens», a-t-il déclaré.