Les États-Unis ont ordonné à 10 diplomates russes de sortir, ciblé des dizaines d’entreprises et de personnes et imposé de nouvelles restrictions à la capacité de la Russie à emprunter de l’argent. La Russie a rapidement riposté en ordonnant à 10 diplomates américains de partir, en inscrivant sur la liste noire huit fonctionnaires américains actuels et anciens et en resserrant les exigences pour les opérations de l’ambassade américaine.