L’ambassade américaine en Haïti demande aux Américains de partir « dès que possible »

« Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle et des défis infrastructurels, les citoyens américains en Haïti devraient quitter Haïti dès que possible via des transports commerciaux ou privés », a déclaré mercredi l’ambassade dans un avis.

L’ambassade américaine en Haïti a déclaré que les Américains devraient quitter le pays « dès que possible » au milieu des troubles et des troubles politiques en cours.

En attendant, les Américains devraient « faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils voyagent à travers le pays » et « éviter les manifestations et les grands rassemblements de personnes ».

Les États-Unis ont évacué le mois dernier le personnel gouvernemental non urgent et les membres des familles des diplomates de l’ambassade de Port-au-Prince, la capitale et la ville la plus peuplée du pays. Cette annonce est intervenue après que les Haïtiens ont afflué vers la zone située à l’extérieur de l’ambassade américaine, cherchant à se protéger des tirs nourris à proximité de l’enceinte.