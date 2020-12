« Le département d’État ajuste constamment sa présence diplomatique dans les ambassades et consulats du monde entier conformément à son énoncé de mission, à l’environnement sécuritaire local, à la situation sanitaire et même aux vacances », a déclaré un responsable du département.

La décision intervient alors que l’administration Trump augmente la pression sur l’Iran et ses alliés en Irak avant la transition politique de Washington. Le président élu Joe Biden devrait relancer un accord nucléaire révolutionnaire entre l’Iran et les puissances mondiales qui avait fourni à l’Iran un soutien financier en échange de la restriction des activités nucléaires.

Lorsque les tensions entre les milices soutenues par les États-Unis et l’Iran se sont intensifiées de façon spectaculaire l’année dernière, des groupes armés ont assiégé l’ambassade pendant deux jours en décembre. Peu de temps après, le président Trump a ordonné la frappe de drone qui a tué Soleimani et son plus proche allié irakien, le chef de la milice Abu Mahdi al-Muhandis, menaçant une nouvelle escalade.

L’administration Trump a également retiré les troupes américaines d’Irak, neuf ans après qu’une coalition dirigée par les États-Unis se soit jointe à la lutte contre l’État islamique ici. Ces militants ont maintenant été largement vaincus et, pour la plupart, ce sont les forces de sécurité irakiennes qui mènent des frappes aériennes, des raids et d’autres opérations contre les combattants de l’Etat islamique.

Il a déclaré mardi que le gouvernement irakien avait indiqué qu’il souhaitait garder une petite force américaine en Irak pendant un certain temps pour former et conseiller les soldats irakiens, et que les responsables américains veulent s’assurer que l’État islamique ne récupère pas « à un prix relativement élevé ». . «