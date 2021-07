L’amazonification de l’espace commence pour de bon

L’anniversaire de l’alunissage d’Apollo a marqué un petit pas pour les voyages dans l’espace mais un pas de géant pour les milliardaires de l’espace.

Jeff Bezos et Richard Branson ont démontré de manière éclatante ce mois-ci que monter en flèche jusqu’aux confins du ciel semblait sûr et, surtout, une alouette. La planète a tellement de problèmes que c’est un soulagement d’y échapper même pendant 10 minutes, ce qui représente à peu près la durée des trajets suborbitaux proposés par les entrepreneurs via leurs sociétés respectives, Blue Origin et Virgin Galactic.

Mais au-delà de l’éblouissement, il y avait un message plus profond : l’Amazonification de l’espace a commencé pour de bon. Ce qui était autrefois en grande partie le domaine du grand gouvernement est maintenant de plus en plus le domaine de la Big Tech. Les gens qui vous ont vendu Internet vont maintenant vous vendre la lune et les étoiles.

M. Bezos, le fondateur d’Amazon et toujours son principal actionnaire, a clairement indiqué lors de la conférence de presse après le vol de mardi que Blue Origin était ouvert aux affaires. Même si les billets n’étaient généralement pas disponibles, les ventes de vols approchaient déjà les 100 millions de dollars. M. Bezos n’a pas dit quel était le prix de chacun mais a ajouté, « La demande est très très élevée.