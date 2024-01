L’amateur Dunlap licencie 60 (!) pour diriger Burns, JT à AmEx

LA QUINTA, Californie — Nick Dunlap, étudiant en deuxième année à l’Université d’Alabama, a tiré un 12-under 60 pour prendre trois coups d’avance sur Sam Burns à l’American Express samedi, égalant le tour le plus bas réalisé par un amateur dans l’histoire du PGA Tour et se plaçant en position. pour la première victoire d’un non-professionnel depuis 33 ans.

Justin Thomas a tiré 61 et était à quatre coups de Dunlap, 20 ans, qui a déchiré le La Quinta Country Club et est passé à 27 sous 189 sur les trois parcours généreux du tournoi de Coachella Valley.

Avec 10 birdies et un eagle dans son tour agressif et précis, Dunlap a égalé les 60 de Patrick Cantlay, alors amateur, au Championnat des Voyageurs 2011. Le score de Dunlap à égalité était le meilleur jamais réalisé par un amateur ; Cantlay avait une note de moins de 10 au TPC River Highlands, par 70.

“Le putter était si bon”, a déclaré Dunlap. “Le trou ressemblait à un entonnoir.”

Seuls sept amateurs ont gagné sur le PGA Tour depuis 1945et seulement quatre depuis 1950. Le dernier à l’avoir fait fut Phil Mickelson, qui a remporté l’Open de Tucson en 1991 à l’âge de 20 ans chez les juniors de l’Arizona State.

Burns menait après deux tours, mais Dunlap l’a dépassé alors qu’il jouait quelques heures plus tôt. Burns a tiré un 65 régulier sur le Stadium Course pour rester en lice après avoir pris la tête avec son plus bas 61 en carrière vendredi.

La ronde finale se jouera dimanche sur le Stadium Course, où Thomas a égalé le record du parcours samedi.

“Je pense que ça va être difficile de toute façon”, a déclaré Dunlap. « En regardant cet endroit, c’est censé être facile, et les gars tirent de petits chiffres, mais il faut quand même y aller. Cela reste un terrain de golf, et il faut quand même réussir de bons coups. Il y a des interdits partout. Pour (dimanche), il y a beaucoup d’eau dehors. Il suffit de frapper un bon coup à la fois, d’essayer de les empiler et de me donner beaucoup de beauté.

Dunlap s’est concentré sur l’apprentissage tout en dirigeant l’AmEx Le golfeur amateur Nick Dunlap rejoint le bureau pour parler de la direction de l’American Express et de ce qu’il apprend lors de son premier événement du PGA Tour en lice ce week-end.

Thomas, qui a remporté un titre national avec le Crimson Tide en 2013, a grimpé au classement avec six birdies consécutifs sur ses neuf derniers pour égaler la plus longue séquence de birdies de sa carrière.

Le double champion majeur est sans victoire depuis sa deuxième victoire au Championnat de la PGA en mai 2022, mais Thomas aura une chance de rattraper son compatriote de l’Alabama.

“Je ne pensais pas que j’allais devoir faire face à un putain d’étudiant qui tirait sur 60 ans aujourd’hui”, a déclaré Thomas avec un sourire. « C’est un étalon. C’est la vraie affaire. Je pense que la façon dont il a géré les grands moments en dit long sur quelqu’un. Il semble que plus la scène est grande, mieux il joue. Je n’ai jamais joué avec lui auparavant. J’aurais probablement préféré notre première participation à une ronde d’entraînement.

Dunlap a rejoint Tiger Woods l’année dernière en tant que seul vainqueur de l’US Amateur et de l’US Junior Amateur. Il a participé aux deux derniers US Open en raison de son succès amateur, mais l’American Express n’est que son quatrième événement sur le PGA Tour.

Dunlap est le seul amateur parmi les 156 joueurs à jouer grâce à une exemption de sponsor. Il est le premier amateur à se qualifier lors de l’événement connu depuis longtemps sous le nom de Bob Hope Desert Classic, mais il n’obtiendra pas le prix de 1,5 $ pour la première place ni les 500 points de la FedEx Cup s’il gagne. Il obtiendrait cependant une carte du PGA Tour et des privilèges de jeu pendant deux ans.

Dunlap serait également le deuxième plus jeune vainqueur depuis 1931. Jordan Spieth avait 19 ans lorsqu’il a remporté la John Deere Classic en 2013.

Dunlap a commencé la ronde à deux coups de l’avance de Burns, mais a rapidement pris l’avantage avec six birdies sur ses huit premiers trous. Il a décroché trois autres birdies après le virage avant de réussir un long putt pour l’aigle et de terminer avec un dernier birdie au 18e par 4.