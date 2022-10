L’amateur de fitness fait l’éloge de Hrithik Roshan pour avoir strictement suivi son régime alimentaire, sa petite amie Sada Azad réagit

Le passionné de fitness Kris Gethin a partagé une photo de Hrithik Roshan et a écrit un long message de motivation. Kris a applaudi l’acteur de Bollywood pour son dévouement envers son objectif de manger sainement.

Kris a légendé la photo : « Faites-vous des excuses ou des engagements ? Bien que la plupart des gens manquent d’exercice, c’est relativement facile à faire – 4 heures d’entraînement par semaine, 20 minutes de cardio par jour, c’est gérable. La plupart des gens échouent en matière de nourriture. Ils sont influencés par la famille, les amis, le marketing, la livraison à domicile, la restauration rapide, les célébrations, les vacances, la commodité et la culture.”

“Et avouons-le, il y a beaucoup de choses à faire comme faire les courses, cuisiner, préparer, emballer, transporter votre nourriture, laver la vaisselle/les récipients, prendre le temps de manger… et parfois manger 6 fois par jour. Cela demande de l’engagement, mais c’est si facile de se retourner pour s’excuser. À quel point le voulez-vous ? Vos choix vous le diront”, a ajouté le passionné de fitness.

Lire : Photos virales du jour : Ajay Devgn-Tabu est adorable au lancement de la bande-annonce de Drishyam 2, Katrina Kaif donne des objectifs de mode



Parlant de la façon dont les gens trouvent souvent des excuses pour éviter de suivre strictement leur régime alimentaire, Kris a écrit : « Faites-vous des excuses ou des engagements ? Bien que la plupart des gens manquent d’exercice, c’est relativement facile à faire – 4 heures d’entraînement par semaine, 20 minutes de cardio par jour, c’est gérable. La plupart des gens échouent en matière de nourriture. Ils sont influencés par la famille, les amis, le marketing, la livraison à domicile, la restauration rapide, les célébrations, les vacances, la commodité et la culture.”













Il a mentionné les excuses que les gens font et a dit : « J’entends des excuses de gens du monde entier, mais l’une des excuses les plus courantes que j’entends en Inde est : « Je n’avais nulle part où réchauffer ma nourriture. Ceci, par exemple, me dit que vous ne le voulez pas assez.

Il a donné un exemple et a cité l’engagement de Hrithik Roshan envers ses objectifs et sa forte détermination pour ses repas quotidiens et a déclaré: «@hrithikroshan et moi sommes photographiés ici en train de manger un repas il y a quelques jours à peine lors d’une réunion sur un chantier. Il n’a pas quitté la réunion ou le chantier, il a juste mangé son repas froid car c’était l’heure du repas (il en mange 6 par jour plus un shake protéiné) parce qu’il est attaché à ses objectifs.

Il a conclu en disant : « Ne laissez pas l’environnement vous influencer, vous contrôlez votre environnement. Alors, lequel voulez-vous être ? L’excuse ou l’engagement ?”

Hrithik Roshan a partagé le message et sa petite amie, Saba Azad, a également réagi au message et a écrit: “J’avais besoin de lire celui-ci aujourd’hui.”