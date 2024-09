Lamat House / Objet Architecten

© Photographie d’entreprise Ypsilon

+ 20





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

306 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Sapa, Sept., Studio Italia Design – Lodes, Coramic de Vienne



Architectes principaux :



Niels Van der Straeten, Dries Van Nieuwenbergh, Mahir Yavas



© Photographie d’entreprise Ypsilon

Description textuelle fournie par les architectes. Dans la campagne de Wichelen, une maison individuelle au caractère classique a fait l’objet d’une rénovation complète. Le pignon à redents, qui avait été recouvert en raison de problèmes d’humidité, a été réparé et ramené à son état d’origine. Rien d’autre n’a été modifié à l’extérieur, à l’exception de la création de nouvelles ouvertures de fenêtre contrastantes à l’arrière de la maison. La nouvelle fenêtre à double hauteur maximise la connexion avec le jardin et les prairies situées à l’arrière et se démarque du style néo-classique par sa taille et ses détails.

© Photographie d’entreprise Ypsilon

Plan – Rez-de-chaussée

Plan – 1er étage

© Photographie d’entreprise Ypsilon

Les changements les plus radicaux se situent à l’intérieur de la maison. Le plafond de l’espace de vie a été supprimé pour créer un espace qui s’étend sous le faîte. Une mezzanine a été créée dans l’espace à double hauteur en contact direct avec l’espace de vie et la cuisine. Ce nouveau plancher a été conçu en forme de disque et a été réalisé en béton coulé sur place. Une attention particulière a été portée à la structure porteuse et au mode de fixation.

© Photographie d’entreprise Ypsilon

© Photographie d’entreprise Ypsilon

La cuisine et l’espace de vie sont séparés par une grande jardinière avec des plantes tropicales. Visuellement, les deux fonctions de l’espace ouvert sont également délimitées par l’utilisation de différents matériaux de revêtement de sol. Des carreaux Topcer verts, qui se prolongent sur l’îlot de cuisine et la jardinière, et un parquet dans l’espace de vie. Les nouveaux matériaux et éléments structurels utilisés font partie de l’intérieur grâce à des détails soignés.

© Photographie d’entreprise Ypsilon

Il ne faut pas se fier à sa couverture ! Derrière cette maison d’apparence classique se cache un intérieur lumineux, spacieux et étonnamment contemporain.