L’observatoire spatial de Gaia cartographie la galaxie de la Voie lactée en trois dimensions avec le plus haut degré de détail que la technologie de la génération actuelle permettra, en vue de localiser les données de position et de vitesse du plus grand nombre d’étoiles possible.

