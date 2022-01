Lamar Odom, Shanna Moakler et d’autres annoncés pour la saison 3 de « Celebrity Big Brother »

Le dernier groupe de colocataires entrera bientôt dans la maison « Celebrity Big Brother », et CBS a enfin annoncé la liste complète des célébrités rejoignant le casting de la saison 3.

Une nouvelle saison de Célébrité grand frère est dans quelques jours et le casting a finalement été révélé avant la première du 2 février. Le casting étoilé ne déçoit pas, avec des membres dont Khloe kardashianest ex Lamar Odom, Jean Mellencampla fille de et star de télé-réalité Teddi Mellencamp‘Membre NSync Chris Kirpatrickstar de Queer Eye Carson Kressleypatineuse artistique Mirai Nagasu et modèle et ex-épouse de Travis Barker, Shanna Moakler.

Également prévu pour concourir cette saison? La star de « Les vraies femmes au foyer d’Atlanta » Cynthia Baileychanteur et influenceur Salle Todrickanciens élèves de la SNL Chris Kattan. Pour compléter le casting, l’acteur de Diff’rent Strokes Ponts Todd et combattant UFC Miesha « Cupcake » Tate. Grand frère a partagé une vidéo révélant le casting complet sur son compte Twitter le mercredi 26 janvier.

L’annonce du casting a apaisé le suspense attisé par l’hôte Julie Chen Moonves‘ Astuces Twitter. Plus tôt mercredi soir, elle a taquiné des révélations pour de nombreux membres de la distribution, laissant entendre que les colocataires incluraient une «célèbre femme au foyer», un «ancien basketteur américain qui a été lié à une famille de stars de la télé-réalité» et «la fille de une rock star célèbre.

L’incroyable famille Kardashian les fans auront probablement les yeux rivés sur Lamar et Shanna, qui discuteront sans aucun doute de leurs liens avec la célèbre famille de la réalité. Alors que Lamar a exprimé son soutien et son amour pour Khloe ces dernières semaines – en particulier au milieu de son dernier drame avec son ex Tristan Thompson – Shanna n’a eu aucun problème à les faire exploser. L’ancien Rencontrez les aboyeurs la star a ombragé les récents fiançailles de l’ex Travis Barker avec Kourtney Kardashian en novembre, disant qu’elle « n’avait rien entendu à ce sujet » mais qu' »ils se méritaient beaucoup l’un l’autre » et elle espère qu’ils obtiendront « de bonnes notes » pour leur prochaine émission de téléréalité Hulu.