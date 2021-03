Lamar Odom fait un doux cri à l’ex Khloe Kardashian et à sa famille

Un voyage dans le passé.

Lamar Odom devient « émotif » en revivant son et Khloe kardashianC’est E! série réalité Khloe et Lamar.

E! diffuse actuellement un marathon de tous les épisodes de L’incroyable famille Kardashian et toutes ses retombées menant à la première de la saison finale plus tard ce mois-ci, et la star du basket-ball est tombée sur de vieux épisodes qui l’ont rendu très nostalgique cette semaine.

« C’est fou comme le temps passe vite », a déclaré Lamar sur Instagram le mercredi 3 mars. « C’est le marathon Lamar Odom, Khloe, alors je voulais juste dire, félicitez E! de m’avoir donné cette opportunité. Bravo à mon ex-femme, Kris Jenner, Kim [Kardashian] pour m’avoir donné l’occasion de traverser. Je n’oublierai jamais le jour où je me suis marié à la télé. Je suis un peu ému en le regardant. «

Lamar a continué à parler de son ex et de ses anciens beaux-parents dans sa légende IG.