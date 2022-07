Lamar Odom dit que son ex Khloé “aurait pu me crier dessus” pour un bébé

Au milieu des nouvelles Khloé Kardashian attend un autre bébé avec Tristan Thompson via une mère porteuse, Lamar Odom veut qu’elle sache qu’il n’est pas la seule option pour construire une famille plus grande.

Comme on le voit dans une vidéo exclusive obtenue par Page 6, l’ancienne star de la NBA a réagi à l’annonce que son ex-femme attend son deuxième enfant via une mère porteuse avec son autre ex, Tristan Thompson. Conformément à ses aveux constants d’aimer toujours la star de télé-réalité, il a déclaré à un journaliste qu’il aurait été heureux d’aider Kardashian à agrandir sa famille sur Trystin ‘.

“Elle aurait pu me crier dessus pour ça”, a plaisanté Odom à La Belle Vie Med Spa à Woodland Hills, en Californie, mardi.

Alors que Lamar était prêt à jeter un peu d’ombre sur Thompson suite à ses multiples infidélités – y compris un enfant – Odom n’était pas exactement parfait lors de son mariage avec Kardashian. Il a lutté contre la toxicomanie et l’infidélité tout au long de leur relation, ce qui les a finalement conduits à finaliser leur divorce en 2016.





La nouvelle du dernier scandale de Thompson a éclaté lorsque l’entraîneur Maralee Nichols a intenté une action en paternité contre l’athlète en décembre 2021. Dans des documents judiciaires, Thompson a admis avoir couché avec elle le jour de son anniversaire en 2021, bien que Khloé n’ait pas découvert l’enfant avant la nouvelle. frapper le reste du monde une fois que le bébé est déjà né.

Près de neuf mois plus tard, la nouvelle a annoncé que Kardashian et Thompson attendaient un autre enfant via une mère porteuse, qui a été implantée avant qu’elle ne découvre Nichols.

“Khloé et Tristan avaient déjà le bébé en préparation lorsque le scandale a éclaté”, a déclaré un initié à Page Six. “À ce moment-là, Khloé était comme, ‘Je vais le faire moi-même.'”

Nous savons tous que Khloé est prête à donner une deuxième, une troisième et une quatrième chance, mais Lamar… il est temps de faire ses valises, mon pote.