Lamar Odom dit que Liam Payne aurait pu entendre des voix provenant de drogues, de « cocaïne rose »

Nous avons rencontré Lamar à Encino, en Californie, et notre photographe lui a demandé s’il avait déjà consommé le cocktail de drogues connu sous le nom de « cocaïne rose »… un mélange de kétamine, de méthamphétamine et d’ecstasy qui, selon la police, a été trouvé dans le système de Liam.

Lamar, un toxicomane en convalescence qui possède Odom Recovery Group, a déclaré qu’il avait consommé toutes les drogues que Liam avait dans son corps… y compris la cocaïne et le crack, que Lamar considère comme la pire.

Lamar dit que lorsqu’il consommait, il entendait des voix dans sa tête… et il pense que cela aurait pu arriver à Liam ici aussi.

Liam, comme nous l’avons signalé pour la première fois, avait été disant aux gens plus tôt cette année qu’il était sobre après des dépendances passées à la drogue et à l’alcool pendant son séjour chez One Direction… mais, il était dans ce que les flics disaient qu’il était dans le rapport de toxicologiece à quoi Lamar dit que Liam « marquait vraiment ».