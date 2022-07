Lamar Odom affrontera Fake Drake dans un match de boxe entre célébrités

Les matchs de boxe de célébrités seront à jamais l’un des désordres les plus chauds du monde du divertissement. Chaque fois qu’un nouveau match est annoncé, tout ce que nous pouvons faire, c’est secouer la tête… puis trouver un moyen de le pirater car ce sera probablement de la PURE COMÉDIE !

Lamar Odom combattra Fake Drake le 15 octobre

Nous n’allons pas rester ici et être surpris que Lamar Odom combatte Fake Drake dans un match de boxe de célébrités, car nous sommes en 2022 et tout est possible. Mot à Kevin Garnett. Selon TMZ, l’ancien Los Angeles Laker et le hitmaker viral faux-VO lanceront des joints le 15 octobre dans un lieu encore à déterminer. La rumeur dit qu’Atlantic City et Miami sont des sites potentiels pour le fondu financièrement avantageux, mais rien n’a été verrouillé.

Auparavant, Fake Drake avait défié le vrai Drake dans un combat à 1 million de dollars, mais bon… ça n’allait tout simplement pas arriver. Cependant, Lamar Odom a probablement pensé qu’il pourrait utiliser quelques dollars en criant sur Hardly Graham et le patron de Celeb Boxing, Damon Feldman, a rendu cela possible.





Lamar semble prendre ce jour de paie très au sérieux. Fake Drake, d’un autre côté, c’est… nous ne savons pas comment appeler ça…





Sur qui tu mets ton argent ? Le Cover Boy décertifié ou Lamar Odom du Queens ?