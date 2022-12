Lamar Johnson nie avoir joué un rôle dans le meurtre qui a conduit à la réclusion à perpétuité

ST. LOUIS (AP) – Un homme du Missouri en quête de liberté après près de trois décennies de prison pour un meurtre qu’il nie avoir commis a témoigné jeudi qu’il était avec sa petite amie la nuit du crime, à l’exception de quelques minutes lorsqu’il est sorti pour vendre de la drogue sur un coin à quelques pâtés de maisons de l’endroit où la victime a été tuée.

« Avez-vous tué Marcus Boyd ? a demandé un avocat.

“Non, monsieur”, a répondu Lamar Johnson.

Une audience à Saint-Louis déterminera si la condamnation de Lamar Johnson doit être annulée. Le juge David Mason préside l’audience qui devrait se terminer vendredi.

Une enquête menée par le procureur du circuit de Saint-Louis, Kim Gardner, avec l’aide du projet Innocence, a convaincu Gardner que Johnson était innocent. Elle a déposé une requête en août pour annuler sa condamnation. Le bureau du procureur général du Missouri cherche à maintenir Johnson incarcéré.

Boyd a été abattu sur le porche de sa maison par deux hommes portant des masques de ski le 30 octobre 1994. Alors que Johnson a été renvoyé à vie, un deuxième suspect, Phil Campbell, a plaidé coupable à une accusation réduite en échange d’un sept ans de prison. Campbell est décédé.

Johnson, maintenant âgé de 49 ans, avait 20 ans en octobre 1994. Le jour de la mort de Boyd, Johnson a pris des dispositions pour vendre de la drogue à un homme dans un coin sud de Saint-Louis.

Johnson a déclaré qu’il avait emmené sa petite amie et leur bébé chez des amis, qui vivaient dans ce coin. Il est sorti brièvement pour conclure le marché de la drogue, puis est revenu, a déclaré Johnson. La transaction a eu lieu à peu près au même moment où Boyd a été tué à plusieurs pâtés de maisons, a-t-il déclaré.

Plus tard dans la nuit, Johnson a appris lors d’un appel téléphonique que Boyd avait été abattu – et que la petite amie de Boyd avait dit à la police qu’elle pensait que Johnson pourrait avoir quelque chose à voir avec cela.

“Qu’est-ce que tu pensais qui lui ferait dire quelque chose comme ça à ton sujet?” a demandé Mason.

“Probablement ma réputation”, a déclaré Johnson, reconnaissant qu’il était membre d’un gang avec un casier judiciaire.

La petite amie de Johnson à l’époque, Erika Barrow, a témoigné qu’elle était avec Johnson toute la nuit, à l’exception d’une période d’environ cinq minutes lorsqu’il est parti pour vendre de la drogue. Elle a dit que la distance entre la maison des amis et la maison de Boyd aurait empêché Johnson d’aller et venir en cinq minutes.

L’affaire contre Johnson reposait en grande partie sur les paroles de deux hommes : James Gregory Elking, qui tentait d’acheter du crack à Boyd au moment de la fusillade ; et William Mock, un détenu qui a déclaré avoir entendu une conversation entre Campbell et Johnson à la prison de St. Louis.

Mock a déclaré aux enquêteurs qu’il avait entendu l’un des hommes dire : « Nous aurions dû tirer sur ce garçon blanc », faisant apparemment référence à Elking.

L’homme qui a poursuivi Johnson, Dwight Warren, a reconnu mercredi que sa condamnation était “incertaine” sans le témoignage de Mock. Johnson a déclaré qu’il n’avait jamais fait un tel commentaire.

L’assistant spécial du procureur de circuit Charles Weiss a cherché à soulever des problèmes de crédibilité à propos de Mock, notant qu’il avait demandé la libération de l’incarcération en récompense de son aide dans l’affaire. Il avait réussi à obtenir une probation après une révélation similaire dans une prison des années plus tôt à Kansas City, Missouri.

Warren a déclaré qu’il n’avait pas fait une telle promesse mais avait accepté d’écrire une lettre au nom de Mock à une commission des libérations conditionnelles de l’État. Il ne savait pas si la libération conditionnelle avait été accordée.

Elking, qui est ensuite allé en prison pour vol de banque, a d’abord déclaré à la police qu’il ne pouvait pas identifier les hommes armés. Il a témoigné cette semaine que lorsqu’il était initialement incapable de nommer quelqu’un de la liste, le détective Joseph Nickerson lui a dit: “Je sais que vous savez qui c’est” et l’a exhorté à “aider à sortir ces gars de la rue”. Ainsi, Elking a déclaré qu’il avait accepté de nommer Johnson comme tireur.

“Cela me hante”, a-t-il déclaré à propos de son rôle dans l’envoi de Johnson en prison.

Le bureau de Gardner a déclaré qu’Elking avait été payé au moins 4 000 $ après avoir accepté de témoigner. Warren a déclaré que l’argent était destiné à déménager Elking, qui craignait que sa vie ne soit en danger pour avoir coopéré à l’enquête.

James Howard, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre et plusieurs autres crimes survenus trois ans après la mort de Boyd, a témoigné lundi que lui et Campbell avaient décidé de voler Boyd, qui devait à l’un de leurs amis de l’argent provenant de la vente de drogue. Une bagarre s’est ensuivie et les hommes ont tué Boyd, a-t-il dit.

« Est-ce que Lamar Johnson était là ? a demandé Jonathan Potts, un avocat de Johnson.

“Non,” répondit Howard.

Campbell, des années avant sa mort, a signé un affidavit disant que Johnson n’était pas impliqué dans le meurtre.

En mars 2021, la Cour suprême du Missouri a rejeté la demande de Johnson pour un nouveau procès après que le bureau de Schmitt a soutenu avec succès que Gardner n’avait pas le pouvoir d’en demander un tant d’années après le jugement de l’affaire.

L’affaire a conduit à l’adoption d’une loi de l’État qui permet aux procureurs d’obtenir plus facilement de nouvelles audiences dans les cas où il existe de nouvelles preuves d’une condamnation injustifiée. Cette loi a libéré un autre détenu de longue date, Kevin Strickland, l’année dernière. Il avait servi plus de 40 ans dans un triple meurtre à Kansas City.

___

Cette histoire a été corrigée pour corriger l’orthographe du prénom de Barrow.

Jim Salter, Associated Press