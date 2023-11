Baltimore mène toujours la NFL avec 35 sacs, quatre de plus que les Chiefs de Kansas City, deuxièmes. Les Ravens comptent 13 joueurs avec au moins un sack et sont menés par le plaqueur défensif Justin Madubuike avec 7,5 sacs. Les vétérans Kyle Van Noy (5,0 sacs) et Jadeveon Clowney (3,5 sacs) ont pris le relais au poste de secondeur extérieur avec Ojabo mis à l’écart et Odafe Oweh (2,0 sacs) a connu un fort retour d’une blessure à la cheville.