Lamar Jackson: Une autre campagne MVP du quart-arrière électrisant de Baltimore suffira-t-elle à porter les Ravens? | Nouvelles de la NFL

Regardez quelques-unes des meilleures pièces de Lamar Jackson jusqu’à présent cette saison alors qu’il se produit au niveau MVP

Deuxième semaine. Les Ravens de Baltimore (1-0) ont une avance de 28-7 sur les Dolphins de Miami à la mi-temps. Pour commencer le quatrième quart-temps, ils menaient 35-14. Ils ne peuvent pas perdre ce match, n’est-ce pas ?

Semaine quatre. 2-1 Baltimore a une avance de 20-3 sur les Bills de Buffalo à la mi-temps. Plus tard, après une riposte de Buffalo, les Ravens ont le ballon sur la ligne de but à 20-20 avec un peu plus de quatre minutes à jouer. Ils ne peuvent sûrement pas jeter un autre jeu ?

Eh bien, c’est maintenant la cinquième semaine et Lamar Jackson et sa compagnie sont 2-2, avec des points d’interrogation autour de l’entraînement, de leur défense et de la prise de décision de Jackson lors de la défaite de la semaine dernière.

Si les Ravens avaient une fiche de 4-0 ou de 3-1 – ce qu’ils devraient vraiment être – nous discuterions davantage du début de saison exceptionnel du quart-arrière électrisant.

Faisons-le quand même.

Niveau de correspondance MVP de Jackson

Dans sa campagne primée NFL MVP 2019, Jackson effectuait 66% de ses passes, avait une note de passeur de 113,3 et ajoutait 80 verges par match au sol en plus de cela.

Au cours du premier trimestre de 2022, il est à 65% et 105,1, avec 79 verges au sol par match à une moyenne ridicule de 8,5 verges par tentative.

Jackson a également fait des jeux spectaculaires la saison dernière. Regardez quelques-uns des meilleurs de sa campagne 2021

Il a l’air composé, posé et surtout extrêmement précis en tant que passeur, et toujours dangereux en tant que coureur. Il y avait des points d’interrogation sur le noyau de réception de Baltimore – et ils pourraient rester tout au long de la saison – mais Jackson est actuellement à égalité en tête de la ligue avec 11 touchés par la passe.

L’équipe a récolté en moyenne 29,8 points par match jusqu’à présent, derrière les Lions de Detroit et les Chiefs de Kansas City. Il ne fait aucun doute que l’attaque menée par Jackson doit être redoutée.

Alors pourquoi sont-ils juste 2-2 ?

Qu’est-ce qui aurait pu être…

Alors que nous pouvons décrire les succès de Jackson et choisir toutes les choses exceptionnelles qu’il a faites jusqu’à présent, ce sont deux interceptions cruciales contre Buffalo qui restent dans l’esprit des gens. Un départ 3-1 aurait quelque peu compensé le gâchis contre Miami, mais cela a vraiment été une saison en montagnes russes jusqu’à présent pour Baltimore.

Contre Miami, Jackson a eu un touché au sol tout au long de sa carrière, mais ce n'était toujours pas suffisant

Dans la première semaine, Jackson mettait la balle sur l’argent. Dans une confortable victoire 24-9 sur les Jets de New York, la défense s’est également occupée des affaires contre une attaque dirigée par Joe Flacco.

La deuxième semaine a vu leurs lacunes défensives révélées. Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa a lancé pour 469 verges et six touchés. Les deux meilleurs receveurs de Miami – Tyreek Hill et Jaylen Waddle – ont réussi 11 attrapés, plus de 170 verges et deux touchés. Céder 42 points à domicile est extrêmement inquiétant, mais les Dolphins ont été l’une des surprises de cette année.

Faits saillants des Dolphins de Miami contre les Ravens de Baltimore de la deuxième semaine de la saison NFL

Une victoire de 37-26 sur la Nouvelle-Angleterre a montré le meilleur de Baltimore, cependant, alors que Jackson représentait cinq touchés au total et que la défense a intercepté Mac Jones à trois reprises.

Ensuite, il y a eu la déception de Buffalo la semaine dernière, qui a probablement fait le plus mal. Ils n’auraient jamais dû perdre une avance de 17 points, même si Josh Allen a du mal à s’arrêter. Mais l’attaque n’aurait pas non plus dû être tenue à zéro point en seconde période.

L’interception de Jackson est survenue sur un quatrième but et le match était à égalité. L’entraîneur-chef John Harbaugh devrait être sous les projecteurs pour sa décision de ne pas lancer de panier, mais le coup de pied arrière de Jackson et le choix ultérieur de Jordan Poyer signifiaient plutôt que d’être forcés de commencer à leur propre ligne de deux mètres, les Bills avaient un peu de répit pour commencer leur entraînement gagnant.

Faits saillants des Buffalo Bills contre les Baltimore Ravens lors de la quatrième semaine de la saison NFL

Alors, qui sont les Ravens et qu’est-ce qui vient ensuite?

Malgré leur talent pour trouver la zone des buts, ils n’ont pas été en mesure d’en empêcher les adversaires. Au cours des années passées, les Ravens ont eu des défenses redoutables à chaque campagne. Ce n’est pas le cas cette année, car ils ont accordé 25 points par match (10e pire de la NFL) et 425 verges par match (troisième pire).

Ce n’est pas ce simple cependant.

D’un autre côté, et peut-être encore plus important, ils sont à égalité en tête de la ligue avec 10 plats à emporter (sept interceptions et trois récupérations d’échappés). Nous savons qu’il s’agit d’un groupe agressif qui visera l’interception ou le strip sack plutôt que de jouer la sécurité. Si cela rend le ballon à Jackson plus souvent qu’autrement, c’est sûrement une bonne chose malgré l’abandon de beaucoup de métrage.

Faits saillants des Ravens de Baltimore contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de la troisième semaine de la saison NFL

Pour Jackson, il s’agit de faire les jeux importants quand ça compte le plus – ce qu’il est plus que capable de faire. S’il continue au rythme, il est sur la bonne voie pour plus de 40 touchés par la passe ainsi que plus de 1 000 verges au sol. Il n’y a aucun doute sur sa capacité à mener une attaque explosive.

En fin de compte, lorsque les Ravens mettront tout en place et deviendront chauds, ils seront difficiles à arrêter. Ils accueillent Cincinnati (2-2) dimanche soir, se rendent à New York pour affronter les Giants 3-1 lors de la sixième semaine, puis affrontent Cleveland (2-2), Tampa Bay (2-2) et la Nouvelle-Orléans (1-3 ) avant leur congé de la semaine 10.

Vont-ils atteindre le sommet du classement de l’AFC et Jackson élèvera-t-il encore plus son jeu ? Regardez le premier de ces matchs sur Sky Sports NFL à partir de 1 h 20 le dimanche soir/lundi matin.

