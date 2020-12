CLEVELAND – Les joueurs et entraîneurs des Browns ont insisté la semaine dernière sur le fait qu’ils formaient une équipe complètement différente de celle que les Ravens ont écrasée lors de l’ouverture de la saison du 13 septembre à Baltimore.

Ils ont prouvé qu’ils avaient raison sur «Monday Night Football», mais ils ont tout de même chuté 47-42 contre les Ravens de façon déchirante au FirstEnergy Stadium.

Le quart-arrière Lamar Jackson a mis les Ravens en position dans les derniers instants sur un entraînement de six matchs et 38 verges, et le botteur Justin Tucker a inscrit le panier gagnant de 55 verges dans le Dawg Pound avec deux secondes à jouer au quatrième quart de l’affrontement aux heures de grande écoute entre les ennemis de l’AFC Nord.

Un dernier effort pour marquer sur une série de latéraux a permis aux Browns de prendre une sécurité lorsque le receveur large Jarvis Landry a été plaqué à l’arrière de la zone des buts avec le temps écoulé.

Les Browns (9-4) ont perdu leur séquence de quatre victoires consécutives et ont perdu à domicile pour la deuxième fois cette saison. Les Ravens (8-5) ont remporté une victoire dont ils avaient désespérément besoin dans leur quête d’une place en séries éliminatoires.

Le troisième quart-temps a été cruel pour Cleveland, qui a été expulsé 38-6 lors de la première semaine à Baltimore.

À peu près à mi-chemin, Jackson avait établi le record du plus grand nombre de verges au sol par un quart-arrière sur « Monday Night Football ». Il a terminé avec 124 verges et deux touchés en neuf courses (moyenne de 13,8).

Le quart-arrière des Browns Baker Mayfield a vu sa séquence de passes sans interception interrompue à 187 tentatives lorsque le secondeur Tyus Bowser a choisi un ballon destiné au receveur large Rashard Higgins et a renvoyé 17 verges au Cleveland 1 avec 4:24 à jouer au troisième quart. Mayfield n’avait pas lancé d’interception lors des cinq matchs précédents.

Lors du prochain match, le demi-offensif recrue JK Dobbins s’est précipité pour un touché de 1 verge, donnant aux Ravens une avance de 34-20 avec 4:21 à faire au troisième quart. Le plaqueur défensif Vincent Taylor a bloqué le point supplémentaire qui a suivi.

Puis les Browns se sont redressés au début du quatrième quart.

Aux quatrième et quatrième places, Mayfield a trouvé Higgins grande ouverte dans la zone des buts et s’est connecté avec lui pour une passe de touché de 21 verges. Ensuite, le receveur recrue Donovan Peoples-Jones a attrapé une passe à deux points sur une déviation après que le demi offensif Kareem Hunt n’a pas pu s’accrocher à une passe de Mayfield près de la ligne de but. La séquence a permis aux Browns de réduire leur déficit à 34-28 avec 13:36 à jouer au quatrième quart.

Ensuite, le quart-arrière remplaçant des Ravens, Trace McSorley, est entré dans le jeu parce que Jackson est allé au vestiaire pour être soigné pour des crampes lors du deuxième match du joueur le plus précieux de la NFL en titre de COVID-19.

Après que les Ravens se soient battus à trois et que la receveuse Marquise Brown ait laissé tomber une passe de McSorley au troisième essai, les Browns ont maintenu leur élan.

Au troisième but, Mayfield a roulé à droite, a gardé le ballon et s’est précipité pour un touché de 5 verges à la fin d’un entraînement de 12 matchs et 70 verges. Cody Parkey a fait un point supplémentaire de 38 verges après un retard de pénalité de match pour donner aux Browns un avantage de 35-34 avec 6:33 à jouer au quatrième quart.

Jackson est resté en dehors du match pendant la grande majorité de la série suivante, mais il est rentré dans l’action aux quatrième et cinquième places après que McSorley se soit blessé au genou gauche alors qu’il glissait et perdait 2 verges lors d’une troisième tentative de course. Lors du premier jeu de retour de Jackson, il a roulé à droite et avait l’air de courir mais a lancé une passe au-dessus de la défense et entre les mains de Brown pour un touché de 44 verges. Dobbins s’est précipité pour la conversion de deux points, et les Ravens ont avancé 42-35 avec 1:51 à faire au quatrième quart.

Les Browns ont riposté avec un entraînement de quatre matchs et 75 verges. La passe de touché de 22 verges de Mayfield à Hunt et le point supplémentaire de Parkey ont égalisé le score avec 1:04 à faire au quatrième quart.

Puis Tucker livré dans l’embrayage.

Avec un entraînement de quatre matchs et 75 verges, les Ravens ont frappé les Browns dans la bouche pour commencer la deuxième mi-temps. Troisième et troisième du Baltimore 37, Jackson a simulé l’ailier défensif vedette Myles Garrett sur une zone de lecture et s’est détaché pour une course de 44 verges. Lors du prochain match, le demi offensif Gus Edwards a brisé un tacle potentiel du secondeur Mack Wilson près de la ligne de mêlée et s’est précipité pour un touché de 19 verges, permettant aux Ravens de prendre une avance de 28-14 avec 12:47 à jouer dans le match. troisième quart.

Les Browns ont répondu immédiatement avec un entraînement de 11 matchs et 75 verges. Le demi offensif Kareem Hunt a attrapé une passe de 26 verges de Mayfield en troisième et 1, et deux jeux plus tard, Hunt s’est précipité pour un touché de 5 verges. Mais Parkey a raté le point supplémentaire large à droite, alors les Ravens menaient 28-20 avec 9:06 à faire au troisième quart.

Les Browns traînaient 21-14 à la mi-temps après que Jackson se soit précipité pour un touché dans chacun des deux premiers quarts.

Les Browns ont ouvert le match avec le ballon et pris une avance de 7-0 après que le demi offensif Nick Chubb ait terminé la marche de 11 matchs et 81 verges en se précipitant pour un touché de 7 verges avec 9:06 à jouer au premier quart. Le lecteur a survécu à deux échappés du receveur large Rashard Higgins sur les deux jeux précédant le TD de Chubb. Higgins récupéra le premier échappé, et l’autre sortit des limites.

Les Ravens n’ont eu aucun problème à riposter tout de suite. Aidé par les deux pénalités de Nickelback et capitaine du match MJ Stewart – 5 verges pour tenir et 29 verges pour interférence de passe – les Ravens ont produit un entraînement de neuf matchs et 73 verges. Jackson a terminé troisième et troisième en se précipitant au milieu pour un touché de 5 verges avec 3:04 à jouer dans le premier quart.

Les Browns se sont qualifiés pour les Baltimore 21 lors de la série suivante, mais l’attaque a calé là-bas, et Parkey a raté un panier de 39 verges à gauche avec 14:56 à jouer au deuxième quart.

La défense de Cleveland s’est toutefois intensifiée après la déception. L’ailier défensif Olivier Vernon et le plaqueur défensif Sheldon Richardson ont limogé Jackson lors de matchs consécutifs pour forcer un Ravens à trois et à un botté de dégagement. Cependant, l’infraction n’a pas suivi avec une possession significative.

Ensuite, les deux équipes ont échangé des touchés précipités sur des séries consécutives. Les Ravens ont pris les devants 14-7 après que le demi offensif Gus Edward a couronné un entraînement de huit matchs et 80 verges avec une course de 11 verges avec 7:49 à faire au deuxième quart. Les Browns ont égalisé le score 14-14 après que Chubb se soit précipité pour son deuxième TD de la soirée – cette fois à partir de 14 verges – et a terminé une marche de sept matchs et 75 verges avec 4:16 à faire au deuxième quart.

Au cours de la séquence suivante, Vernon a renvoyé Jackson à nouveau, menant à un autre triplé par les Ravens.

Les pénalités ont tué les Browns après avoir pris le contrôle à 35 ans.

Au troisième et troisième du Cleveland 42, la pénalité d’interférence de passe de Peoples-Jones a anéanti un achèvement de 14 verges de Mayfield au receveur Rashard Higgins pour un prétendu premier essai sur les troisième et troisième.

Aux troisième et 13, Mayfield a été signalé pour échouement intentionnel alors qu’il absorbait un coup sûr du secondeur Matthew Judon. En vain, Mayfield et les Browns ont fait valoir que le penalty n’aurait pas dû être appelé parce que le bras du quart-arrière avait été touché par l’ailier défensif Yannick Njakoue.

Le penalty mis en place quatrième et 24 du Cleveland 21, et les Ravens ont commencé la série suivante à leur 44 après que le botté de dégagement de Jamie Gillan y ait été abattu.

Les Browns ont fait pression sur Jackson troisième et 10, mais il a échappé à un sac potentiel et a lancé une passe à l’ailier serré Mark Andrews pour un gain de 39 verges. Andrews était passé derrière Stewart et avait réussi le rattrapage entre le nickelback et la sécurité libre Andrew Sendejo. Les Ravens avaient moins-8 verges par la passe avant le jeu.

Sur le jeu suivant, Jackson s’est précipité pour un touché de 17 verges, et les Ravens ont capturé un avantage de sept points avec 30 secondes à jouer avant la mi-temps.

Suivez Nate Ulrich du Akron Beacon Journal sur Twitter @ByNateUlrich.

