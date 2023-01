Lamar Jackson partage des détails sur une blessure au genou, peu susceptible de jouer contre les Bengals

Lamar Jackson a indiqué jeudi qu’il ne serait probablement pas de retour sur le terrain de si tôt.

Les Corbeaux de Baltimore le quart-arrière a tweeté qu’il était “dans le processus de récupération” après avoir subi une entorse PCL de grade 2 qui est à la limite d’une “souche 3”.

“Merci à tous pour votre soutien et vos inquiétudes concernant mes blessures”, a écrit Jackson dans deux tweets. “Je veux vous donner à tous une mise à jour car je suis dans le processus de récupération. J’ai subi une entorse PCL de grade 2 à la limite d’une souche 3. Il y a toujours une inflammation autour de mon genou et mon genou reste instable. Je suis toujours de bonne humeur, alors que je continue les traitements sur la voie de la guérison. J’aimerais pouvoir être là-bas avec mes gars plus que tout, mais je ne peux pas donner 100 % de moi-même à mes gars et à mes fans, je suis toujours espérons que nous avons encore une chance.”

Jackson a raté les cinq derniers matchs des Ravens et ne s’est pas entraîné cette semaine, car des rapports suggèrent qu’il manquera probablement le match joker de dimanche contre le Bengals de Cincinnati . Il s’est blessé au genou lors du premier quart de la victoire des Ravens lors de la 13e semaine contre les Broncos de Denver.

Le MVP de la NFL 2019 ne devait initialement manquer que quelques matchs. L’attaque de Baltimore a connu des difficultés en son absence, avec une moyenne de seulement 12,5 points par match depuis sa chute en décembre.

On ne sait pas qui commencera comme quart-arrière pour les Ravens dimanche. Tyler Huntley a commencé les quatre premiers matchs en l’absence de Jackson, mais a raté le match de la semaine 18 contre les Bengals en raison de blessures à l’épaule et au poignet. Après qu’il n’ait pas lancé à l’entraînement de mercredi, Huntley a lancé jeudi mais a été répertorié comme limité à l’entraînement.

Si Huntley ne peut pas y aller non plus, le quart-arrière recrue non repêché Anthony Brown obtiendra le feu vert pour une deuxième semaine consécutive. Brown a complété 19 de ses 44 passes pour 286 verges avec deux interceptions lors de la défaite 27-16 de dimanche contre les Bengals.

Huntley a complété 67% de ses passes pour 658 verges avec deux touchés et trois interceptions, lui donnant une cote de passeur de 77,2 au cours des cinq matchs auxquels il a joué. Il a également ajouté 137 verges au sol et un touché au sol, aidant les Ravens à marquer 2-2 lors des quatre départs qu’il a effectués cette saison.

