Lamar Jackson nommé MVP de la mi-saison de la NFL

Les Ravens remportent plusieurs prix de mi-saison décernés par des experts, dont Lamar Jackson en tant que MVP

C’est la saison des récompenses de mi-saison et le mythique tapis rouge est inondé de violet des Ravens.

En tête de liste des superlatifs pour les Ravens se trouve Lamar Jackson, qui est clairement devenu le favori pour le titre de MVP.

Voici un aperçu des honneurs accordés aux Ravens par divers médias :

“Équipe la plus effrayante : les Ravens de Baltimore. Personne dans la ligue n’a semblé plus impressionnant que Baltimore. Lamar Jackson joue au niveau MVP dans une attaque qui montre enfin la promesse apportée par le changement de nouveau coordinateur Todd Monken. Le coordonnateur défensif Mike Macdonald est devenu une étoile montante derrière la force d’une unité qui est devenue la meilleure de la ligue. Bien sûr, l’entraîneur-chef John Harbaugh compte déjà une victoire au Super Bowl et une place assurée parmi les meilleurs entraîneurs de son époque. Si cela ne suffisait pas, les Ravens donnent des coups de pied directs ces jours-ci. Nous pouvons tous convenir que Détroit et Seattle sont actuellement deux des meilleures équipes de la NFC. Baltimore a battu ces équipes par un score combiné de 75-9. Ce n’est pas l’Alabama contre Bethune-Cookman. Ce sont de bonnes équipes de la NFL qui se font harceler lors des matchs auxquels elles s’attendaient à participer. C’est ce qui donne à Baltimore l’avantage sur des équipes comme Cincinnati, Philadelphie et Kansas City. Lorsque les Ravens l’ont fait cette saison, ils ont atteint des niveaux que personne d’autre n’avait atteint jusqu’à présent. »

“Joueur le plus amélioré (défense) : Geno Stone, S, Baltimore Ravens. Les Ravens avaient prévu que Marcus Williams prospère en sécurité cette saison. Au lieu de cela, ils ont vu Stone produire une saison exceptionnelle tandis que Williams a lutté contre une déchirure du muscle pectoral et une blessure aux ischio-jambiers. Stone ne s’est pas contenté d’intervenir et de stabiliser l’arrière de la défense de Baltimore ; il mène la ligue avec six interceptions et présente des arguments assez solides pour être pris en considération au Pro Bowl. Stone a également gagné son succès à ses dépens. Sa carrière a consisté à être renoncé (deux fois en tant que recrue en 2020) et à passer du temps dans l’équipe d’entraînement de Baltimore avant de s’épanouir en tant que joueur des équipes spéciales qui s’est montré prometteur en remplaçant Williams blessé la saison dernière. Stone était assez bon pour jouer dans trois looks de sécurité au début de cette saison. Sa performance avec Williams à l’écart prouve qu’il est encore meilleur que ce que les Ravens auraient jamais imaginé.”

“Meilleur entraîneur adjoint (défense) : Mike Macdonald, Ravens de Baltimore. C’est devenu une année où la défense occupe à nouveau le devant de la scène et personne ne fait plus de dégâts que les Ravens. Baltimore a cédé le moins de points cette année (une moyenne de 13,8 par match) et l’avant-dernière place en termes de verges (262,6). Les Ravens ont également su créer de la pression, puisque leurs 35 sacs sont en tête de la ligue. Macdonald gagne même des années de carrière grâce à des joueurs comme Stone et le plaqueur défensif Justin Madubuike, qui compte 7,5 sacs. Il s’agit d’une unité forte aux trois niveaux. Il y a d’autres coordinateurs défensifs qui connaissent une excellente année, comme Jim Schwartz à Cleveland et Steve Spagnuolo à Kansas City. Macdonald les bat chaque semaine grâce à la constance de son unité. »

En passant, la prédiction révisée de Chadiha pour le Super Bowl est celle des Ravens contre les Eagles.

“MVP : Lamar Jackson, QB, Ravens. Jackson reçoit beaucoup d’aide de sa défense, et nous avons toujours besoin de lui pour rester en bonne santé jusqu’en décembre et janvier après avoir raté la plupart de ces mois en 2021 et 2022 en raison de blessures. Cependant, sur la base de la première moitié de la saison, je pense qu’il est celui qui reste debout et le meilleur joueur de football sur deux mois.

“En tant que passeur, Jackson a fait des progrès majeurs. Il est en tête de la ligue en termes de pourcentage d’achèvement (71,5%) malgré des lancers sur le terrain à l’un des taux les plus élevés. Il réalise en moyenne 10,2 yards par lancer hors jeu, un sommet dans la ligue, et il a Il a sélectionné les défenses dominantes dans la zone intermédiaire. Sur des lancers parcourant 11 à 20 mètres dans les airs, son QBR de 94,4 est la deuxième meilleure note du football, derrière celui de Justin Herbert. Il se classe troisième en QBR sous pression. Et en tant que coureur, Jackson n’a pas perdu grand-chose depuis son apogée. Il court pour un record de 48,9 yards par match, ce qui le place en tête de tous les quarterbacks. Ses 32 premiers essais sont juste derrière Jalen Hurts, qui a l’avantage d’opérer régulièrement un jeu qui génère premiers essais gratuits environ 95% du temps. Les 19 courses de Jackson de 10 verges ou plus sont de loin le plus grand nombre de passeurs de la ligue. Il a couru pour 47 gains de plus de 10 verges dans sa campagne MVP, et aucun autre quart-arrière dans de mémoire récente, il a dépassé 33 courses de ce type en une seule campagne. Il est en passe d’en réaliser 36 cette saison.

Branche Chris de l’Athletic

“MVP : Lamar Jackson. Appel facile, surtout après la dure journée de Tua Tagovailoa. Vous vous souvenez quand nous pensions que les Ravens échangeraient Jackson avant la saison ? Et vous vous souvenez quand personne n’a fait d’offre intéressante ? Jackson a été électrique cette année. Il réalise un record en carrière de 72 % de ses passes et est en passe de réaliser moins d’interceptions qu’il n’en a lancé en 2019, lorsqu’il était le choix unanime pour le titre de MVP. Un plus.”