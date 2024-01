Lamar Jackson ne peut cacher sa déception après avoir trébuché contre les Chiefs

BALTIMORE – Lamar Jackson a décrit à plusieurs reprises son état d’esprit pour la saison 2023 de la NFL comme étant « verrouillé ». Malheureusement pour le présumé MVP de la ligue, il restera exclu de l’immortalité du Super Bowl – au moins pendant encore un an.

Jackson a réalisé l’une de ses plus petites performances dans le plus grand match de l’année alors que ses Ravens de Baltimore, têtes de série, ont succombé 17-10 face aux Chiefs de Kansas City lors du match de championnat de l’AFC dimanche au M&T Bank Stadium.

“Aucune excuse”, a déclaré Jackson par la suite, la terre et l’herbe encore collées sur son corps lors de sa conférence de presse d’après-match.

Pourtant, il a été clairement transparent sur la déception de ne pas avoir atteint son objectif depuis longtemps avoué de remporter un Trophée Lombardi, quelque chose que les Ravens n’ont pas fait depuis 11 ans.

“Je suis en colère d’avoir perdu”, a déclaré Jackson, qui a rejoint le club en tant que choix de première ronde en 2018.

« Nous étions à un match du Super Bowl. Nous avons attendu tout ce temps, tous ces moments pour une opportunité comme celle-ci, et nous n’avons pas réussi.

Étonnamment.

Jackson a parcouru 54 yards, un sommet pour l’équipe, mais Baltimore n’en a réussi que 81 au sol – son total le plus bas de la saison et environ la moitié de sa production habituelle. Pire encore, Jackson était constamment sous le feu du blitz de Kansas City tout en essayant de passer – limogé quatre fois, dépouillé une fois et servant une interception sur un lancer destiné à l’ailier rapproché Isaiah Likely, qui était couvert par trois Chiefs dans la zone des buts.

« C’est un grand joueur. Tout le plan de match et toute l’attention est portée sur lui et sur son arrêt en premier », a déclaré le secondeur des Chiefs Drue Tranquill à propos de Jackson.

« Il a réalisé quelques gros jeux, et il va en réaliser quelques-uns. C’est un grand joueur et un joueur de calibre MVP. Je pensais que coup après coup, 15 rounds, combat de poids lourds – je pensais que nous avions pris le dessus ce soir.

Jackson a réussi 272 verges (beaucoup de calories vides en fin de match) et a frappé le receveur recrue Zay Flowers sur un touché de 30 verges au premier quart. Mais après cela, Kansas City a pris des mesures et a largement transformé les Ravens en une équipe unidimensionnelle et sujette aux erreurs. Mis à part les revirements de Jackson, Flowers a tâtonné juste avant de casser l’avion pour ce qui aurait été un touché crucial au quatrième quart qui aurait pu réduire l’avance de Kansas City à trois points.

“Nous devons simplement inscrire des points au tableau”, a déclaré Jackson. « C’est le problème en ce moment. Nous n’aurions rien pu faire de mieux pour préparer ce match.

“Si nous inscrivions des points au tableau… nous parlerions d’autre chose en ce moment.”

Pourtant, malgré les non-appels que les officiels n’ont pas faits, les erreurs commises par ses coéquipiers ou le plan de jeu généralement propre et efficace exécuté par les champions en titre, les Chiefs, Jackson – vif argent comme il est – ne sera pas en mesure d’échapper au récit grandissant. qu’il ne peut pas gagner le grand.

« Honnêtement, ce qui me fait le plus mal, c’est que je voulais lui apporter la reconnaissance qu’il mérite », a déclaré le secondeur des Ravens Patrick Queen en référence à son quart-arrière. « C’est un sport d’équipe, c’est un effort d’équipe, mais ce gars-là était le principal pour qui je jouais, honnêtement.

«Il reçoit tellement de choses qu’il ne mérite pas. C’était l’occasion pour lui de pouvoir effacer certaines de ces choses et de passer à autre chose. C’est pourquoi ça fait mal, parce que vous voulez voir des gens comme ça, des coéquipiers que vous aimez et auxquels vous tenez, obtenir ce qu’ils sont censés obtenir, et cela ne s’est pas produit aujourd’hui.

Le centre de Baltimore Tyler Linderbaum a ajouté : « Lamar, il nous a fait partir. C’est notre leader et nous voulions certainement que cela soit fait pour lui. Mais nous ne l’avons pas fait.

Une semaine après sa première performance véritablement scintillante en séries éliminatoires lors d’une défaite 34-10 en ronde de division contre les Texans de Houston, le record de Jackson en séries éliminatoires s’élève désormais à 2-4. Pourtant, cette saison a également marqué un pas dans la bonne direction, Baltimore atteignant la ronde du titre pour la première fois avec Jackson, qui a eu 27 ans plus tôt ce mois-ci. Même si cela ne s’est pas montré dimanche, il a évolué comme passeur et mûri comme leader.

Mais ce n’était pas son moment.

Et s’il y a quelqu’un qui comprend que la grandeur d’un championnat peut mettre du temps à arriver, c’est bien le coéquipier de Jackson, Odell Beckham Jr.

« Un joueur comme Lamar, dans trente ans – quand on parle de Lamar Jackson jouant – et tout le monde se souviendra qu’il y a certains moments qui définissent votre… carrière. Et ce n’en est qu’un », a déclaré OBJ.

“Les grands ont tous traversé des moments difficiles, et je ne pense pas que cela l’empêchera de vouloir atteindre son objectif ultime.”

***

