Lamar Jackson, meilleur Texans des Ravens, atteint le match de championnat de l’AFC

BALTIMORE — Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson a répondu à quelques questions sur ses performances en séries éliminatoires samedi soir lors d’une victoire de 34-10 en ronde de division contre les Texans de Houston, mais il a eu beaucoup d’aide.

La défense dominante des Ravens n’a montré aucune rouille après une semaine de congé, arrêtant le sensationnel quart-arrière recrue CJ Stroud alors que les Ravens se qualifient pour le match de championnat de l’AFC contre le vainqueur du match de dimanche entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City.

Jackson a accompli à peu près tout au cours de la saison régulière et se dirige probablement vers son deuxième titre de MVP, mais il n’avait qu’une fiche de 1-3 en séries éliminatoires jusqu’à samedi. Il espère que deux autres victoires cette saison feront taire tous les sceptiques.

Lamar Jackson a amélioré sa fiche en séries éliminatoires à 2-3, mais il a bénéficié de l’aide de la défense dominante des Ravens. Patrick Smith/Getty Images

Corbeaux de Baltimore

Jackson a offert aux Ravens quelque chose qu’ils n’ont jamais eu en 28 ans d’existence : un match de championnat de l’AFC à domicile.

Blessant le Texas avec ses jambes autant que son bras, Jackson a totalisé quatre touchés et 100 verges au sol pour la première victoire des Ravens en ronde de division depuis leur saison du Super Bowl 2012.

Jackson a enregistré son troisième match de 100 verges au sol en séries éliminatoires, surpassant Colin Kaepernick pour le plus grand nombre par un quart-arrière dans l’histoire de la NFL. Jackson est également le quatrième joueur à enregistrer 100 verges au sol et deux passes de touché lors d’un match éliminatoire dans l’histoire de la NFL et le premier depuis Kaepernick en 2012.

Ce faisant, Jackson a brisé le récit selon lequel il ne pouvait pas gagner en séries éliminatoires après une seule victoire en séries éliminatoires au cours de ses cinq premières saisons.

C’est la première fois que Baltimore accueillera le match de championnat de l’AFC en 53 ans, lorsque les Colts de Baltimore l’avaient fait lors de la saison 1970. C’est l’intervalle le plus long pour qu’une ville accueille un match de championnat de conférence.

La défense des Ravens frustrait continuellement Stroud. Après avoir gardé les Texans hors de la zone des buts lors du premier match de la saison, Baltimore a tenu Stroud et l’offensive de Houston hors de la zone des buts lors des séries éliminatoires. L’entraîneur des Ravens, John Harbaugh, a désormais une fiche de 18-2 contre les quarts recrues à Baltimore.

Une statistique époustouflante: Lorsque Lamar Jackson a trouvé Nelson Agholor dans la zone des buts au deuxième quart, cela a marqué la première passe de touché de Jackson en séries éliminatoires avant le quatrième quart. Avant samedi, Jackson avait lancé trois passes de touché en cinq matchs éliminatoires et toutes avaient eu lieu au quatrième quart. Jackson n’avait pas enregistré de passe de touché lors de ses deux derniers matchs éliminatoires. C’était également le premier touché d’Agholor en séries éliminatoires. Il avait été l’un des six joueurs actifs avec au moins 20 réceptions en séries éliminatoires sans touché.

Tendance prometteuse: Jackson a battu Houston à plusieurs reprises avec ses jambes, produisant son quatrième match éliminatoire en carrière avec plus de 50 verges au sol. Cela le lie à Steve Young, Russell Wilson et Colin Kaepernick au deuxième rang par quart-arrière depuis 1950. Les 100 verges au sol de Jackson sont les plus autorisées par les Texans à un quart-arrière cette saison. Avec un touché de 15 verges, Jackson est devenu le premier joueur de l’histoire des séries éliminatoires des Ravens avec un touché au sol et par passe dans le même match.

Un jeu crucial: Jackson convertit un quatrième appel courageux et 1 au milieu de terrain. Alors que les Ravens menaient 17-10 au troisième quart, Baltimore a mis le ballon entre les mains de Jackson, qui a couru loin du plaqueur offensif Ronnie Stanley pour un gain de 14 verges. Il a maintenu en vie un entraînement de 12 jeux et 93 verges pour Baltimore, qui s’est terminé par une passe de touché de 15 verges de Jackson à Isaiah Likely.

Tendance troublante: Le retour de botté de dégagement de 67 verges de Steven Sims pour un touché au deuxième quart a marqué le troisième match consécutif en séries éliminatoires où Baltimore a autorisé un retour pour un touché. Lors du match éliminatoire de division 2020 à Buffalo, Jackson a lancé un choix six dans la zone rouge. L’année dernière, lors d’un match wild-card à Cincinnati, l’échappé de Tyler Huntley près de la ligne de but a été renvoyé sur 98 verges pour un touché par Sam Hubbard. — Jamison Hensley

Prochain jeu: Le match de championnat de l’AFC contre le vainqueur du match de dimanche entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City.

La saison sensationnelle des recrues de CJ Stroud a pris fin contre la meilleure défense de la NFL. Patrick Smith/Getty Images

Texans de Houston

La saison surprise des Texans, où ils ont atteint la ronde de division pour la première fois depuis 2019, est terminée.

L’entraîneur DeMeco Ryans et Stroud sont devenus le troisième duo entraîneur-quart-arrière recrue depuis 1950 à remporter un match éliminatoire, mais ils n’ont pas réussi à en faire deux. L’offensive a connu des difficultés comme elle ne l’a pas fait depuis la semaine 14, lorsqu’elle a perdu 30-6 contre les Jets de New York.

Les problèmes ont commencé dès le début, car les Texans n’ont pas bien couru ou bloqué, et Stroud a subi des pressions sur 45,7 % de ses 35 reculs, à égalité pour son deuxième taux de pression le plus élevé cette saison.

La défense a réussi à prendre le relais en première mi-temps, mais elle a fini par se briser en seconde période, accordant 21 points.

Décrivez les Texans en deux mots : Sans vouloir vous offenser. L’offensive n’avait aucune réponse pour la défense des Ravens. Les Texans ont récolté en moyenne 343 verges par match (12e) en saison régulière, mais ils ont terminé avec 38 verges au sol (en moyenne 2,7 par course) et 213 au total samedi, et tout comme lors du premier match de la saison, ils n’ont pas marqué de touché offensif contre les Corbeaux.

Le plus gros trou dans le plan de jeu : Les Texans n’avaient pas de réponse cohérente à la capacité de brouillage de Jackson. Les Texans étaient hyper conscients de lui, mais ils ont quand même eu du mal – accordant 48 verges brouillées. Les Texans ont accordé 217 verges au total en saison régulière, le 12e moins, et le maximum qu’ils ont accordé dans un match était de 43 contre les Cardinals de l’Arizona lors de la semaine 11.

Jeu crucial (première mi-temps) : Le retour de botté de dégagement de Sims a donné la vie aux Texans. Le score était de 10-10 avec 4:17 à jouer en première mi-temps avant que les choses ne s’effondrent en seconde. Ce touché était le troisième score non offensif des Texans en séries éliminatoires, le plus grand nombre de toutes les équipes en une seule série éliminatoire depuis que les Packers en avaient trois en 2010.

Statistique époustouflante : Les 11 pénalités acceptées par les Texans contre eux ont établi un record de franchise, dépassant le record précédent de huit. Au premier quart-temps, ils ont eu trois faux départs, un échouement intentionnel, un match retardé et ont été appelés pour retenue sur les équipes spéciales. Ces six pénalités au premier quart étaient les plus importantes de tous les quarts cette saison. — DJ Bien-Aimé

Prochain jeu: La saison est finie.