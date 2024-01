Lamar Jackson et Todd Monken ont inversé le scénario dans Ravens-Texans

Samedi après-midi, la foule au M&T Bank Stadium de Baltimore était bruyante, mais aussi nerveuse.

C’était un scénario qu’ils avaient déjà vu. Leurs bien-aimés Ravens étaient la tête de série de l’AFC et sortaient d’une semaine de congé. Lamar Jackson jouait au niveau MVP, mais une équipe nouvelle de l’AFC Sud était en ville et prête à leur briser le cœur.







C’était le scénario il y a quelques années lorsque les Ravens, 14-2, ont été éliminés des séries éliminatoires de la ronde de division par le Titans du Tennesseeet à la mi-temps du match de samedi contre Houston. Texans, le score était nul à 10-10, et les visiteurs semblaient avoir un peu d’élan avant la pause. Houston a égalisé le match sur un touché explosif de retour de botté de dégagement de Steven Sims, et tandis que Baltimore avait une chance de réaliser un dernier drive avant la pause, deux sacs ont mis fin à toute menace de but et ont aidé à raconter l’histoire de la première mi-temps.

Ces deux sacs ont eu lieu lors de blitz, ce qui était contraire à la forme de Houston et de l’entraîneur-chef DeMeco Ryans. Les Texans blitzé sur seulement 21% de leurs snaps défensifs en saison régulière, le cinquième plus bas parmi les équipes de la NFL.

Mais en première mi-temps samedi, Houston a mis la pression, et beaucoup :

Jackson a terminé la première mi-temps avec seulement 7 réussites sur 11 tentatives, pour 52 yards et un touché. Il a également été limogé trois fois, tous lors de blitz comme indiqué ci-dessus.

Les paquets de pression ont constitué un gros ajustement pour Ryans, mais dans un match rempli d’ajustements, Jackson et le coordinateur offensif Todd Monken ont eu le dernier mot. Les Ravens se sont retirés en seconde période, alors que Jackson a complété 9 des 11 passes pour 100 verges et un touché en seconde période.

Leurs ajustements se sont concrétisés dès le premier entraînement de la seconde mi-temps, lorsque les Ravens ont parcouru le terrain et ont marqué sur un touché de Jackson, renversant le cours du match. Monken a cherché à retirer rapidement le ballon des mains de Jackson, et le mouvement a porté ses fruits presque immédiatement. Dès le tout premier jeu de la seconde mi-temps, les Texans ont de nouveau mis la pression, envoyant la sécurité Jalen Pitre sur le côté droit de l’offensive, mais Jackson a lancé rapidement vers Nelson Agholor sur le côté gauche pour un gain de neuf :

Puis, au snap suivant, les Texans blitzent à nouveau, et vous voyez un autre lancer rapide de Jackson, cette fois vers l’ailier rapproché Isaiah Likely sur une route vers le plat gauche :

Deux jeux, deux gros gains, et tout à coup les Ravens sont en pleine profondeur sur le territoire de Houston.

Ce qui ressort de la deuxième pièce, c’est le travail que Jackson effectue avant le cliché, de sa cadence aux ajustements. Jackson utilise un décompte rigoureux, ce qui permet d’identifier le blitz de deuxième niveau venant de Houston. Il fait ensuite passer le porteur de ballon Gus Edwards d’un alignement de pistolet à un alignement traditionnel à côté de lui dans le fusil de chasse, ce qui donne à Edwards un meilleur angle pour reprendre le blitz du secondeur Christian Harris.

Après qu’une course conçue de Jackson ait récolté trois verges supplémentaires, les Ravens ont fait face à un 2e et un 7 sur la ligne des 24 verges de Houston. Monken a demandé une autre passe et Ryans a demandé un autre blitz, avec Pitre venant à nouveau des profondeurs.

Une fois de plus, vous voyez un lancer rapide de Jackson, alors qu’il remplace le blitz de Pitre par le ballon de football, ciblant Rashod Bateman sur une route oblique :

Trois pièces. Trois blitz des Texans, trois passes complétées des Ravens pour 37 verges et trois premiers essais.

Pourtant, les Ravens devaient amener le ballon dans la zone des buts, et Monken avait encore un tour dans son sac, pour faire face à un autre élément schématique que les Texans lui avaient lancé en première mi-temps. En plus de bombarder Jackson, les Texans utilisaient souvent un espion sur lui, généralement sous la forme de Harris. Le secondeur garderait les yeux sur Jackson et chercherait à limiter les dégâts si le quart-arrière tentait de s’échapper de la poche.

Monken avait une réponse à cela lors du premier touché des Ravens en seconde période.

Lors de cette course conçue pour Jackson, la pièce demande à Edwards de diriger le quart-arrière vers le haut du terrain, avec un point de visée de Blake Cashman, le secondeur chargé d’espionner Jackson sur cette pièce. Le résultat? Un chemin clair pour Jackson et une avance de 17-10 pour Baltimore :

La déroute était lancée.

La modification schématique de Monken sur cet entraînement d’ouverture de la seconde mi-temps a aidé à raconter l’histoire du match. Jackson a terminé avec ces chiffres lors du blitz de samedi :

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les Ravens ressemblent à l’équipe la plus dangereuse de la NFL. Mike Macdonald et la défense de Baltimore ont également été impressionnants samedi, comme ils l’ont été tout au long de la saison. Cette unité a limité Houston à seulement 38 verges au sol et a fait pression sur CJ Stroud tout l’après-midi. Le jeu de course des Ravens a également été solide, puisque Baltimore a accumulé 229 verges au sol – sur 5,5 verges par course – et a récolté 12 premiers essais via le jeu au sol.

Mais ces petits ajustements et ajustements pour ouvrir la seconde mi-temps ont contribué à ouvrir grand ce match.

Et calmez certains fans nerveux au M&T Bank Stadium.

