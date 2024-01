Lamar Jackson et les Ravens se détachent en seconde période pour battre les Texans 34-10 et atteindre le match pour le titre de l’AFC.

BALTIMORE (AP) – Lamar Jackson avait déjà fait beaucoup de course au moment où il a atteint la zone des buts au quatrième quart.

Apparemment, il avait encore pas mal d’énergie, dépassant les photographes et disparaissant dans le tunnel dans une célébration qui semblait cathartique pour le quarterback All-Pro.

Jackson a lancé deux passes de touché et a marqué deux scores, et les Ravens de Baltimore se sont retirés en seconde période pour une victoire de 34-10 contre les Texans de Houston samedi pour se qualifier pour le match de championnat de l’AFC. Ce n’était que la deuxième victoire en cinq matchs éliminatoires pour Jackson, un fait dont il était bien conscient.

«Vous savez que j’ai entendu ça», dit-il. «Je n’ai même pas eu l’occasion de l’entendre. Je le vois. Mais c’est comme ça. Je ne me soucie vraiment pas de ce que les gens disent. … Ces gars-là avaient juste le numéro de notre équipe dans le passé, mais c’est une équipe différente.

Jackson est entré dans l’histoire samedi, devenant le premier quart-arrière depuis au moins 1948 – en saison régulière ou en séries éliminatoires – avec au moins deux passes de touché, deux courses de touché, 100 verges au sol et une note de 100 passeurs dans le même match.

“Crédit à Lamar”, a déclaré l’entraîneur des Texans DeMeco Ryans. « Il a réalisé une tonne de bons jeux. C’est pourquoi il est le MVP.

Les Ravens (14-4) ont dominé la seconde mi-temps après que les équipes ont terminé le deuxième quart à égalité à 10. Jackson a déclaré que c’était lui qui avait le plus parlé à la mi-temps.

«Beaucoup de jurons», dit-il.

celui de Jackson Course marquante de 15 yards donner l’avantage à Baltimore pour rester. Bien que CJ Stroud ait connu une première mi-temps solide et composée pour Houston, les Texans (11-8) n’ont finalement pas réussi à transformer suffisamment d’entraînements prometteurs en points contre une défense impressionnante des Ravens.

Baltimore accueillera désormais le match pour le titre de l’AFC pour la première fois depuis janvier 1971, lorsque les Colts ont battu les Raiders d’Oakland en route vers un championnat du Super Bowl. Les Ravens disputeront cette demi-finale pour la cinquième fois depuis leur arrivée à Baltimore. Ils affronteront le vainqueur de Le match de dimanche entre Buffalo et Kansas City.

«Nos partisans auront la chance d’applaudir aussi fort, voire plus fort, que lors de ce match, et ils ont été incroyables», a déclaré l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh. «Je pensais que nos fans étaient incroyables. Mec, c’était assourdissant là-bas.

Le frère de Harbaugh, Jim, était présent pour le match, lui rendant la pareille après que John soit allé voir Jim entraîner le Michigan à titre national du football universitaire plus tôt ce mois-ci.

Les fans des Ravens ont été hantés par ce qui s’est passé lors des séries éliminatoires il y a quatre ans, lorsque Baltimore a obtenu une fiche de 14-2 en saison régulière mais a perdu son premier match en séries éliminatoires contre le Tennessee. Houston en a fait assez pour créer une certaine anxiété, surtout lorsque Steven Sims a renvoyé un botté de dégagement pour un touché et que Jackson a parfois eu du mal avec la défense éclair des Texans.

Mais dès la première possession de la seconde mi-temps, Jackson a guidé Baltimore sur 55 verges en six jeux et a marqué sur une course au milieu. Ensuite, une passe de touché de 15 verges à Isaiah Likely au début du quatrième a porté le score à 24-10.

Le touché final de Jackson a eu lieu une course de 8 mètres avec 6:20 à jouer, et le quart-arrière excité a continué à courir droit dans le tunnel dans ce coin du terrain.

Le retour des Sims était le seul touché des Texans, dont l’offensive n’a jamais atteint la zone des buts en 120 minutes contre les Ravens cette saison. Houston perdu 25-9 lors de son ouverture de saison à Baltimore.

Jackson a parcouru 821 verges au cours de la saison régulière, ce qui constitue une grande partie du dossier pour son deuxième prix MVP. Mais il n’a dépassé les 100 mètres au sol qu’une seule fois. Il a couru exactement 100 samedi en 11 tentatives. Un bootleg de 14 verges au quatrième et un près du milieu de terrain a conduit au touché de Likely qui a donné aux Ravens un peu de répit.

Jackson a également réussi 152 verges.

« Lamar est un chien. Je suis fan de lui depuis le lycée », a déclaré Stroud. “C’est vraiment un honneur de partager le terrain avec un joueur comme celui-là.”

Stroud a lancé pour 175 verges et n’a pas pris de sac contre un front défensif coriace de Baltimore, mais les Texans ont chuté à 0-5 lors de la ronde de division des séries éliminatoires. Ils sont la seule franchise actuelle à ne pas avoir atteint un match de championnat de conférence.

Les Ravens ont mené la NFL pour les sacs cette saison, mais c’est Jackson qui était sous pression en première mi-temps, lorsque Houston l’a atteint à trois reprises. Deux de ces sacs sont revenus consécutifs dans la dernière minute du deuxième quart après qu’un panier manqué ait donné à Baltimore une position décente sur le terrain.

Les pénalités ont retenu les Texans toute la journée – ils se sont retrouvés avec 11 pour 70 verges. Après que Justin Tucker ait ouvert le score pour Baltimore avec un panier de 53 verges, Houston semblait se diriger vers ses propres points avant que deux faux départs et un drapeau au sol intentionnel ne poussent les Texans hors de portée.

Houston a finalement égalisé sur un panier de 50 verges de Ka’imi Fairbairn, mais les Ravens ont répondu avec une marche de 76 verges couronnée par la passe de touché de 3 verges de Jackson à Nelson Agholor.

Menés 10-3, les Texans ont riposté sur les équipes spéciales. Sims, qui a été signé de l’équipe d’entraînement à la liste active plus tôt dans la semaine, s’est libéré au milieu pour un touché de 67 verges.

AJUSTEMENTS

Selon les statistiques Next Gen de la NFL, Jackson a fait face à un taux de blitz de 75 %, un sommet en carrière, et a réussi 13 sur 18 pour 120 verges et deux touchés contre le blitz. Il s’est débarrassé du ballon en 2,25 secondes en moyenne en seconde période, contre 3,51 en première.

MONOPIMENSIONNEL

Les Ravens ont dominé Houston 229-38, et finalement l’absence de véritable attaque au sol des Texans les a rattrapés – même s’ils ont évité les sacs et les revirements ce jour-là.

SUIVANT

Texans : l’ascension de Houston cette saison comprenait un titre de l’AFC Sud et un déroute du premier tour des séries éliminatoires contre Cleveland. L’avenir s’annonce prometteur avec Stroud comme quart-arrière.

Ravens : Baltimore est à une victoire de sa première apparition au Super Bowl en 11 ans. Les Ravens n’ont affronté ni les Bills ni les Chiefs au cours de la saison régulière.

___

