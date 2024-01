Lamar Jackson et les Ravens fuient les Texans en seconde période pour se qualifier pour le match de championnat de l’AFC

Les Ravens de Baltimore se sont appuyés sur Lamar Jackson et leur jeu de course pour s’éloigner des Texans de Houston dans la seconde moitié du match de la ronde de division de l’AFC. pour remporter une victoire 34-10.

Les Ravens affronteront le vainqueur du match de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les Buffalo Bills lors du match de championnat de l’AFC, le 28 janvier.

Les Ravens ont totalisé 229 verges au sol, dont 134 en seconde période. Jackson a totalisé 100 verges au sol de Baltimore et a ajouté deux scores avec ses pieds au-dessus des lancers pour 152 passes et deux scores.

Baltimore et Houston étaient à égalité 10-10 à la mi-temps, mais après avoir ouvert le troisième quart avec un retour de coup de pied de 37 verges du receveur Devin Duvernay, Jackson a mené les Ravens sur un entraînement de six jeux et 55 verges qui s’est terminé par un but. une course de 15 mètres.

Baltimore a marqué sur ses trois possessions suivantes, Jackson trouvant l’ailier rapproché Isaiah Likely avec une passe de touché de 15 verges, se précipitant sur 8 verges pour un touché, puis un panier de 43 verges de Justin Tucker pour couronner la victoire.

Alors que Jackson et les Ravens ont connu du succès sur le terrain, la défense de Baltimore a veillé à ce que l’offensive de Houston ne soit pas en mesure de faire de même. Les Ravens ont limité les Texans à 38 verges au sol et 2,7 par course.

Sans une attaque précipitée constante et une attaque pénalisée huit fois, la recrue texane QB CJ Stroud n’a pas été en mesure de retrouver le même succès qu’il a connu lors de la ronde des wild-cards.

Stroud a terminé 19 sur 33 pour 175 verges et l’offensive de Houston n’a pas réussi à marquer un touché. Le seul touché des Texans a eu lieu sur un retour de botté de dégagement de 67 verges du receveur Steven Sims au deuxième quart.

Les ajustements en seconde période ont fait une grande différence pour les Ravens

Les Ravens n’ont eu aucune réponse aux blitz des Texans en première mi-temps. Jackson a été limogé trois fois et ne semblait pas du tout à l’aise. Cependant, le coordinateur offensif Todd Monken a procédé à quelques ajustements. Les Ravens sont sortis en seconde période et ont été plus agressifs lors des premiers essais.

Jackson a sorti le ballon rapidement. Il y avait plus d’options dans le jeu rapide. La ligne offensive était bien meilleure en protection. Lors des trois premiers entraînements de la seconde mi-temps, les Ravens ont marqué trois touchés sur des entraînements de six, 12 et 11 jeux. — Jeff Zrebiec, écrivain battu des Ravens

ALLER PLUS LOIN Todd Monken apporte beaucoup d’énergie et de plaisir à l’offensive des Ravens

Les Corbeaux ont montré leur sang-froid

Il y avait beaucoup d’anxiété dans la foule à la mi-temps, lorsque les Ravens, favoris avec 9 1/2 points, étaient à égalité avec les Texans à la mi-temps. Les fans des Ravens avaient déjà vu ce film. C’était comme si 2019 était à nouveau lorsque les Ravens sont entrés dans le match de division contre les Titans du Tennessee après un laissez-passer et avec la tête de série et ont été rapidement battus 28-12 par les Titans. Les Ravens ont insisté sur le fait qu’ils avaient appris de cette expérience, et samedi a montré que c’était le cas. Les Ravens n’ont pas paniqué. Ils ont fait des ajustements à la mi-temps et ont fait sortir les Texans du terrain en seconde période. — Zrebiec

Ce qui n’a pas fonctionné pour Houston

Pendant un bref instant, à la fin du deuxième quart-temps, on a eu l’impression que les Texans avaient leur chance : non seulement le retour de botté de dégagement de 67 verges des Sims avait égalisé le match, mais Stroud s’échauffait. Rapidement. La foule du M&T Bank Stadium, bruyante au début, s’était calmée et le scénario idéal de l’opprimé se déroulait.

Mais les occasions manquées ne cessent de s’accumuler. Un panier manqué de 47 verges de Ka’imi Fairbairn qui aurait donné aux Texans une avance de 13-10 à la mi-temps. Les pénalités. Donc, tant de pénalités. (À la fin du match, 11 en tout, dont quatre faux départs). Et une attaque des Ravens qui, après avoir eu du mal à trouver des réponses au blitz de Houston en début de match, a été brutalement efficace tout au long de la seconde période. Jackson était à son meilleur et les Texans n’avaient pas de réponse.

Et grâce à cela, la tête de série de l’AFC s’est retirée.

Les Texans (11-8) n’ont pas réussi à marquer un touché offensif pour la première fois depuis la semaine 1 – également une défaite à Baltimore. Stroud a été bloqué par la ruée des Ravens, voyant rarement une poche ou un receveur propre avec beaucoup de séparation à l’arrière. Il a terminé avec seulement 175 verges par la passe, mettant ainsi fin à l’une des saisons les plus prolifiques d’un quart-arrière recrue de l’histoire de la ligue. — Zak Keefer, rédacteur principal de la NFL

Lecture obligatoire

(Photo : Patrick Smith/Getty Images)