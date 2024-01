Lamar Jackson et les Ravens « fous » après des ratés offensifs contre les Chiefs

BALTIMORE — Le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, était tellement furieux d’avoir lancé une interception dans la zone des buts au quatrième quart qu’il a arraché son casque à deux mains et l’a projeté au sol alors qu’il marchait vers la ligne de touche.

Pour le présumé joueur le plus utile de la NFL, une autre saison pleine de promesses s’est terminée par un bruit sourd en séries éliminatoires.

Jackson et les Ravens, têtes de série de l’AFC, ont eu du mal à déplacer le ballon et ont commis trois revirements lors d’une défaite 17-10 contre les Chiefs de Kansas City lors du match de championnat de l’AFC dimanche. La défaite ramène Jackson à 2-4 en séries éliminatoires.

“Je ne suis pas du tout frustré”, a déclaré Jackson. “Je suis en colère d’avoir perdu. Nous sommes à un match du Super Bowl. Nous avons attendu tout ce temps, tous ces moments pour une opportunité comme celle-ci et nous n’avons pas réussi. Mais j’ai l’impression que notre équipe, nous allons construire cette intersaison, je vais bien faire, améliorer mon travail et essayer d’être à nouveau dans cette position – mais de l’autre côté de la victoire. »

Jackson avait semblé presque imparable avant le premier match de championnat de l’AFC à domicile au cours des 28 années d’existence des Ravens. En remportant ses sept derniers départs (y compris la victoire de division de la semaine dernière), Jackson a permis à Baltimore d’avoir une moyenne de 33,9 points par match.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Ensuite, lors du premier match de championnat de conférence de Jackson, il ne ressemblait pas au meilleur joueur du match et les Ravens ont égalé le plus bas de la saison en termes de points marqués. Baltimore est devenue la première équipe en 20 ans à perdre un match de championnat de conférence en maintenant l’adversaire à 17 points ou moins.

“Nous sommes en colère”, a déclaré Jackson. “Attaque, nous n’avons rien mis au tableau. Nous avons marqué une fois. Ce n’est pas comme nous. Nous avons envoyé le ballon sur le terrain. C’est cool. Mais nous devons marquer des points au tableau. Mais j’ai l’impression que mon équipe a juste en colère, pas frustré, nous sommes juste en colère. Nous savons à quel point nous avons travaillé dur pour en arriver là.

Jackson est le favori des paris pour remporter son deuxième MVP de la NFL après avoir produit des sommets en carrière avec 3 678 verges par la passe et un taux de réussite de 67,2 %. Les Ravens étaient considérés comme l’équipe la plus dominante de la NFL cette saison en obtenant une fiche de 6-0 contre des équipes qui ont entamé la semaine au moins trois matchs au-dessus de 0,500 et en les battant par une moyenne de 26,2 points.

Mais dimanche, Jackson est revenu sur ses erreurs des séries éliminatoires précédentes. Lors de ses quatre défaites en séries éliminatoires, il affiche désormais une moyenne de 10,5 points, totalisant quatre touchés et huit revirements.

“Il y a certains moments qui vous définissent, et celui-ci n’en est qu’un qui marquera sa carrière”, a déclaré le receveur des Ravens Odell Beckham Jr.. “Les grands ont tous traversé des moments difficiles et je ne pense pas que cela l’empêchera de vouloir atteindre son objectif ultime. Au contraire, il va travailler encore plus dur.”

Beckham a ajouté : “Il le veut vraiment. Je n’avais jamais vu quelqu’un aussi enfermé et juste dans le flux et à cette époque, j’avais juste l’impression que c’était son heure. Et comme je le dis, parfois des choses arrivent dans la vie et ça n’arrive pas. Cela ne se passera pas comme nous l’avions prévu et il s’agit simplement de savoir ce que vous faites à partir d’ici.

Jackson a eu du mal à prolonger ses déplacements. Au troisième essai, il était 1 sur 6 pour 7 verges avec deux sacs. Jackson a également eu des problèmes avec la ruée vers les passes des Chiefs ; il a complété 41 % de ses passes, le plus bas de la saison, contre le blitz.

“Je lui ai dit de se tenir droit”, a déclaré l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh. “Il a fait une excellente saison, sa performance d’aujourd’hui était pleine de cœur. Il s’est battu, il est allé là-bas et a tout donné. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui me décevrait.”

Jackson est déterminé à mener les Ravens à un championnat depuis des années. Lorsqu’il a été repêché par Baltimore en 2018, il a déclaré : “Ils vont me rapporter un Super Bowl. Croyez-le.”

Mais, bien qu’il ait mené Baltimore aux séries éliminatoires en quatre saisons, dont deux têtes de série n°1, Jackson n’a pas réussi à faire avancer les Ravens vers un Super Bowl.

“Honnêtement, ce qui me fait le plus mal, c’est que je voulais lui donner la reconnaissance qu’il mérite”, a déclaré le secondeur des Ravens Patrick Queen. “C’est un sport d’équipe, mais ce gars était le principal gars pour qui je jouais, honnêtement. C’était son opportunité de pouvoir effacer certaines de ces choses et de passer à autre chose.

“C’est pourquoi ça fait mal, parce que vous voulez voir des gens comme ça, des coéquipiers que vous aimez et auxquels vous tenez, obtenir ce qu’ils sont censés obtenir, et cela ne s’est pas produit aujourd’hui.”