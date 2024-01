Lamar Jackson des Ravens entre en séries éliminatoires et prouve son terrain contre les Texans

OWINGS MILLS, Maryland – Après que les Ravens de Baltimore ont décroché la première place de l’AFC le soir du Nouvel An, les joueurs ont joyeusement commémoré la saison en prenant des photos de groupe tout en tenant un journal dont le titre était “Le meilleur de l’AFC”. Ils se sont déchaînés dans les vestiaires en dansant au milieu de la piste, où même l’entraîneur John Harbaugh a montré ses mouvements.

Au milieu du chaos festif, le quart-arrière Lamar Jackson a à peine souri. Il a revêtu ses coéquipiers d’un air stoïque, ce qui est devenu son attitude habituelle d’après-match cette saison.

“Nous avons encore beaucoup à faire”, leur a-t-il dit.

Jackson comprend qu’il entre sur son terrain d’essai – des séries éliminatoires qui changeront le récit de ses six premières saisons dans la NFL ou continueront de souligner sa lacune la plus discutée.

Peu de quarts ont dominé la saison régulière puis déçu en séries éliminatoires comme Jackson. À 27 ans, il est en passe de devenir le plus jeune double joueur le plus utile de la NFL depuis la fusion (devant Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City d’un peu plus de neuf mois), et il a remporté plus de matchs de saison régulière (58) que n’importe quel quart-arrière. à son âge.

Mais Jackson a connu des difficultés pendant la partie la plus critique de la saison, avec une fiche de 1-3 en séries éliminatoires avec quatre touchés au total et sept revirements. Le seul quart-arrière à avoir remporté plus de 50 matchs au cours de ses six premières saisons et à avoir moins de victoires en séries éliminatoires est Andy Dalton (0-4).

Lorsque les Ravens accueillent les Texans de Houston lors de la ronde de division samedi (16 h 30 HE, ABC/ESPN), Jackson entame la séquence la plus importante de sa carrière.

“Lamar a toujours eu une vision déterminée, mais je ne pense pas avoir déjà vu les choses comme ça”, a déclaré Harbaugh. “Il est comme ça depuis l’intersaison quand nous avons parlé, depuis qu’il est arrivé dans les OTA. [organized team activities]depuis le camp d’entraînement, [he’s been] un jour à la fois, enfermé. C’est un peu comme ça qu’il a abordé les choses. Cela s’est reflété dans la façon dont il s’entraîne et dont il joue.”

Jackson a essentiellement obtenu tout ce qu’il voulait au cours de la dernière année, même si ce n’était pas beau au début. Après une longue confrontation au cours de laquelle Jackson demandait un échange et les Ravens lui accordaient la permission d’en rechercher un, les équipes se sont réunies sur un contrat de 260 millions de dollars sur cinq ans qui a fait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’histoire de la ligue. Il a fait appel au coordinateur offensif Todd Monken pour l’aider à élever son jeu de passes. Il a reçu un casting de soutien amélioré au poste de receveur large – y compris le choix de première ronde Zay Flowers et l’agent libre Odell Beckham Jr. – pour alléger le fardeau qui pèse sur ses épaules.

La dernière case non cochée est de hisser le trophée Vince Lombardi, qui n’échappe à personne autour de Jackson.

Lamar Jackson a une fiche de 1-4 en séries éliminatoires. Le seul quart-arrière à avoir remporté plus de 50 matchs au cours de ses six premières saisons et à avoir moins de victoires en séries éliminatoires est Andy Dalton (0-4). Tommy Gilligan-USA TODAY Sports

QUAND JACKSON DISCUTE Après un changement sur la route, Beckham sait comment la discussion va probablement se terminer.

“J’essaie de gagner un Bowl”, lui dit Jackson.

Lorsque Jackson passe du temps avec ses coéquipiers, le plaqueur offensif Ronnie Stanley sait que ce n’est qu’une question de temps avant que Jackson ne le laisse échapper.

“Je veux juste un Super Bowl”, dit Jackson.

Lors des entraînements menant à la victoire 56-19 contre les Dolphins de Miami, Jackson a déclaré à ses coéquipiers : « Rendez-vous jusqu’en février. »

“Il ne sera pas satisfait tant que nous n’aurons pas remporté le Super Bowl”, a déclaré Stanley, “donc je sais ce que j’obtiens chez mon quart-arrière.”

L’ancien entraîneur des quarterbacks de Jackson, James Urban, a un jour décrit la fixation de Jackson pour le Super Bowl comme une obsession. D’autres y voient davantage une mission personnelle.

“Je ne pense pas que Lamar pense que c’est sa façon de faire taire les ennemis”, a déclaré Robert Griffin III, un analyste d’ESPN qui a été quart-arrière suppléant des Ravens pendant les trois premières saisons de la carrière de Jackson. “Je pense que c’est sa façon de dire ‘Je vous l’avais bien dit.’ C’est plus une auto-validation que de se frotter au visage de ses ennemis.

“Voulez-vous que je joue le rôle de receveur ? Je vous ai dit que j’étais quart-arrière. Vous voulez me traiter de porteur de ballon ? Je vous ai dit que j’étais quart-arrière. Vous voulez dire que je n’aurais pas dû être repêché dans le top 10 ou été le premier choix, je vous ai dit que j’allais leur apporter un Super Bowl.”

La dernière fois que Jackson avait mené Baltimore à la première place, le cri de ralliement était “Big truss”. Cette année, le mantra de Jackson est « Enfermé ».

Jackson a acquis une appréciation différente de cette opportunité après avoir raté les deux dernières séries éliminatoires en raison de blessures mettant fin à la saison. Il a également joué de son mieux contre les meilleurs, enregistrant 10 victoires contre des équipes qui ont terminé avec des records de victoires – le plus grand nombre par quart-arrière en une seule saison depuis au moins 2000.

Les changements chez Jackson ont attiré l’attention du secondeur central du Temple de la renommée, Ray Lewis, le seul joueur qui faisait partie des deux équipes championnes du Super Bowl des Ravens.

“Je mets tous mes jetons sur 8”, a déclaré Lewis lorsqu’on lui a demandé si Jackson pouvait gagner un Super Bowl. “Je surveille sa maturité, je surveille sa patience dans la poche.

“Mais je vais aussi vous le dire : 8 a un regard différent dans les yeux.”

EN JANVIER 2021la dernière fois que Jackson a participé à un match éliminatoire, il a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant.

Après avoir affronté l’ailier rapproché Mark Andrews, Jackson a été éliminé dans la zone rouge pour la première fois de sa carrière de 41 départs. Le demi de coin des Buffalo Bills, Taron Johnson, a renvoyé l’interception de Jackson sur 101 verges pour un touché lors d’une défaite de 17-3 à Buffalo.

C’est l’aspect le plus déroutant de la carrière de Jackson. En saison régulière, le QBR total de 65,0 de Jackson est le septième meilleur de la NFL depuis 2018. En séries éliminatoires, son QBR de 41,5 est le deuxième pire parmi les quarts avec plusieurs départs en séries éliminatoires au cours de la même période – devançant seulement Mitchell Trubisky.

Cette saison a été légèrement différente. Lorsque Jackson était MVP à l’unanimité en 2019, il a mené la NFL pour les passes de touché (36) et a battu le record de QB (1 206). Cette année, il est en dehors du top 10 pour les verges par la passe (3 678, 15e) et les passes TD (24, 11e). Il ne s’est pas non plus précipité sur 1 000 yards (821). Pourtant, les Ravens (13-4) ont enregistré leur deuxième plus haut total de victoires.

Joueur RS gagne Record des séries éliminatoires Matt Ryan 56 1-4 Andy Dalton 50 0-4 Lamar Jackson 45 1-3 Dak Prescott 42 1-3 Peyton Manning 42 0-3

“Le fait qu’ils aient été capables de gagner avec certains des chiffres qu’il a présentés”, a expliqué Griffin, “c’est pour moi que Lamar dit : ‘Je suis d’accord pour gérer ce match s’il le faut. Je ne le fais pas.’ Je dois courir pour 100 ou lancer pour 300. Si je lance pour 150 et que je cours pour 20 et que nous gagnons la partie, c’est tout ce qui compte.

“C’est là qu’il a connu la plus grande croissance. Il comprend maintenant que parfois le jeu dynamique prend le dessus. Parfois, le jeu dynamique consiste à lancer le ballon et à vivre pour se battre un autre jour.”

Jackson savait qu’il avait besoin de meilleures cibles dans le jeu de passes. Selon Griffin, Jackson a remarqué il y a quelques années à quel point il y avait une nette différence lorsqu’il lançait le ballon à des joueurs comme Keenan Allen dans le Pro Bowl. Au cours de la dernière intersaison, Jackson a demandé au directeur général des Ravens, Eric DeCosta, si l’équipe pouvait ajouter les agents libres Beckham ou DeAndre Hopkins, et Baltimore a répondu en signant à Beckham un contrat d’un an de 15 millions de dollars.

Au cours des dernières séries éliminatoires, Jackson a principalement lancé à Marquise Brown, Willie Snead IV et Miles Boykin. Maintenant, il passe le ballon à Beckham, Flowers, Rashod Bateman et Nelson Agholor, qui étaient tous des choix de première ronde.

“Oh, Lamar ne peut pas gagner en séries éliminatoires. Oh, Lamar n’a remporté qu’une seule victoire en séries éliminatoires. OK, super”, a déclaré Lewis. “Mais peut-être que nous n’avions pas une équipe assez bonne pour aller de l’avant et faire ça.

“C’est pourquoi je pense qu’en tant que grand frère, je lui donne le conseil : ‘Frère, nous devons gagner. Ce n’est pas Lamar qui doit gagner.'”

Jackson était en tête parmi les quarts-arrière de la NFL avec 821 verges et une moyenne de 5,5 verges par course. Photo AP/Matt Rourke

JACKSON N’A JAMAIS avait l’air plus à l’aise en attaque, et cela remonte à cette intersaison avec un texte de Monken.

“Je vais vous donner les clés de l’offensive. C’est à vous de prendre certaines décisions sur la ligne. Si vous n’aimez pas ça, mettez-nous dans une meilleure situation, mais si vous vous trompez, ça va sois sur toi.”

Lors de la victoire contre les Dolphins, Jackson a déclaré qu’il avait vérifié la ligne après avoir vu une couverture masculine et avait délivré une passe de 33 verges à Beckham, qui avait réussi un attrapé mémorable le long de la ligne de touche droite.

“Il peut vous faire payer avec ses jambes, il peut vous faire payer avec ses bras, il peut vous faire payer avec son esprit”, a déclaré l’entraîneur des Rams de Los Angeles, Sean McVay. “Et donc vous voyez tout cela apparaître, et c’est ce qui fait de lui l’un des meilleurs et l’un des plus difficiles à défendre, sans aucun doute.”

Jackson a réalisé des records en carrière avec 3 678 verges par la passe et un taux de réussite de 67,2 % cette saison. De plus, il a mené tous les quarts avec 821 verges au sol pour un sommet de la ligue de 5,5 verges par course.

Dans le passé, Jackson décollait et courait si ses premières lectures n’étaient pas ouvertes. Cette saison, il est tout aussi insaisissable, mais il reste dans la poche.

Monken aime l’appeler un « quarterback à deux jeux ». Les défenses peuvent tout faire pour arrêter la pièce originale, mais Jackson les oblige ensuite à le défendre en dehors du scénario. Lorsqu’on lui donne cinq secondes pour lancer, Jackson a le meilleur taux de réussite (56,3 %), se connectant sur 18 de ces 32 passes pour 294 verges, trois touchés et aucune interception.

Le mois dernier contre les Jaguars de Jacksonville, Jackson a échappé aux griffes de l’ailier défensif Dawuane Smoot et a lancé une passe croisée à…