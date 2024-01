Lamar Jackson défie ses coéquipiers à la mi-temps, puis porte les Ravens pour vaincre les Texans

BALTIMORE – Ils ont dit à qui voulait l’entendre qu’il s’agissait d’une équipe différente, qu’ils avaient appris des échecs passés en séries éliminatoires, qu’ils étaient « obligés » de participer au Super Bowl. Puis, au cours des 30 premières minutes de football samedi par une fin d’après-midi glaciale à Baltimore, ils ressemblaient aux Ravens des séries éliminatoires du passé récent.

Leur attaque était confuse et submergée par le blitz. Leur quart-arrière présumé MVP, Lamar Jackson, avait l’air frustré. Leurs équipes spéciales ont abandonné un Touché de retour de botté de dégagement qui change la donne. Les Texans de Houston auraient tout aussi bien pu être les Chargers de Los Angeles 2018, les Titans du Tennessee 2019 ou les Bills de Buffalo 2020. C’était le même film, juste un antagoniste différent.

Mais la plus grande différence entre ces Corbeaux et les versions précédentes s’est révélée à huis clos dans un vestiaire « énervé ». C’est là qu’un Jackson fatigué, qui, selon ses coéquipiers, a mûri et grandi en tant que leader de Baltimore, a dit à la salle que ça suffisait. Ils ne descendaient pas comme ça.

“Il y a quelque chose en lui en ce moment”, a déclaré le receveur des Ravens Nelson Agholor, qui a capté une passe de touché de 3 verges au deuxième quart. « Cela a été en lui toute l’année, mais il y a vraiment quelque chose en lui en ce moment, et je suis avec ça. Je suis d’accord. »

Personne ne semblait vouloir révéler ce que Jackson avait dit à la mi-temps alors que le score était à égalité et que l’offensive avait réalisé trois trois-et-outs consécutifs. Quelques joueurs de ligne offensive ont déclaré que ce n’était pas quelque chose de nouveau. Ils étaient déjà parfaitement conscients de la passion de Jackson pour la victoire. Mais Jackson a admis que c’était lui qui faisait l’essentiel des discussions à la mi-temps, ce qui n’est pas typique.

“Beaucoup d’insultes à la mi-temps”, a reconnu Jackson.

Les Ravens sont sortis en seconde période et ont chassé les Texans du terrain alors qu’une foule de 71 018 personnes est passée d’impatiente à jubilatoire. Dominateurs en attaque et en défense, les Ravens ont marqué les 24 derniers points du match pour s’imposer 34-10, s’assurant ainsi une place dans le championnat de l’AFC et consolidant le M&T Bank Stadium comme site le 28 janvier.

ALLER PLUS LOIN Lamar Jackson et les Ravens fuient les Texans en seconde période

Les Ravens affronteront le vainqueur du match de dimanche soir entre les Chiefs de Kansas City et les Bills. Ce sera la première fois que les Ravens accueilleront un match de championnat de l’AFC dans l’histoire de l’équipe et le premier match pour le titre de l’AFC à Baltimore depuis que les Colts ont accueilli les Raiders en janvier 1971.

“C’est la première étape”, a déclaré l’entraîneur des Ravens John Harbaugh, dont l’équipe n’a pas joué pour un titre de conférence depuis qu’elle a remporté le Super Bowl XLVII après la saison régulière 2012. “La prochaine étape est devant nous.”

Harbaugh et certains de ses entraîneurs adjoints ont effectué des mouvements de danse dans les vestiaires après le match. C’était une ambiance bien différente de celle de la mi-temps lorsque Jackson a fait monter la pression sur l’offensive qu’il mène.

“J’étais (énervé)”, a déclaré Jackson. « Nous n’avions pas d’autre choix : l’offensive en tant qu’unité. Nous ne marquions tout simplement pas de points. Eh bien, nous avons marqué une fois. Notre défense jouait à fond, mais nous ne répondons pas. Nous avons donc dû nous connecter à la mi-temps. Comme l’a dit l’entraîneur : “Sortez le ballon rapidement et laissez la défense nous jouer honnêtement”, et c’est ce que nous avons fait.

En seconde période, Jackson a mené trois buts consécutifs, prenant en sandwich un Passe de touché de 15 verges à Isaiah Likely entre 15 et Touché de 8 verges court par le quart-arrière. C’était Jackson vintage, prenant des décisions rapides, forçant les Texans à honorer chaque partie de l’arsenal offensif de Baltimore – y compris ses jambes – et à ne rien forcer.

Après son dernier touché, qui a donné aux Ravens une avance de trois touchés avec 6 :20 à jouer, Jackson a couru directement dans le tunnel. Le spectacle était heureusement terminé pour les Texans, qui ont accordé 229 verges au sol, dont 134 en seconde période.

Jackson est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à totaliser plus de 100 verges par la passe, plus de 100 verges au sol, une note de passeur de plus de 100 et deux touchés par la passe et deux scores au sol dans le même match.

“Crédit à Lamar”, a déclaré l’entraîneur des Texans DeMeco Ryans. « Il a réalisé une tonne de bons jeux. C’est pourquoi il est le MVP.

Le premier touché des Ravens en seconde période a couvert 55 verges en six jeux et a duré un peu moins de trois minutes. La seconde était une séquence de 12 jeux et 93 verges qui a duré un peu plus de sept minutes. Le troisième consistait en 11 jeux, parcourant 78 verges et consommant sept minutes supplémentaires.

C’étaient les Ravens à leur meilleur en 2023, l’offensive contrôlant le ballon et la ligne de mêlée tout en offrant à Jackson une myriade d’options dans les matchs de course et de passe. C’est la défense de Mike Macdonald qui n’a pas donné quelque chose de facile au quart-arrière phénomène recrue des Texans, CJ Stroud.

Stroud, qui a détruit la défense tant vantée des Browns de Cleveland lors de la ronde des wild-cards, n’a complété que 19 des 33 passes pour 175 verges et aucun touché. Houston n’a totalisé que 213 verges au total et n’a marqué aucun point offensif – le retour de botté de dégagement de 67 verges de Steven Sims était son seul touché – après un panier en fin de match au premier quart. En deux matchs contre les Ravens cette saison, les Texans, avec un quart-arrière qui remportera probablement le titre de recrue offensive de l’année et un coordinateur offensif (Bobby Slowik) qui obtient des entrevues avec l’entraîneur-chef, n’ont pas marqué de touché offensif.

La chose la plus impressionnante dans les efforts défensifs de Baltimore est peut-être qu’ils ont dominé le match sans obtenir un seul retrait ou un seul sack.

“La défense était aussi bonne qu’elle pouvait l’être”, a déclaré Harbaugh.

Harbaugh et l’équipe d’entraîneurs des Ravens avaient cruellement besoin de cette victoire. Gaspiller une autre tête de série aurait été brutal. Une autre défaite en ronde de division en tant que grand favori à domicile aurait également ressuscité toutes les critiques passées concernant Harbaugh et les récentes performances de l’équipe en séries éliminatoires, comme la défaite à domicile contre les Titans après la saison régulière 2019. La décision de Harbaugh de faire asseoir certains joueurs clés, comme Jackson, lors de la semaine 18, alors que l’équipe avait déjà décroché la première place, aurait été remise en question ad nauseam.

Les Ravens étaient un peu en retrait pour débuter la rencontre, du moins offensivement. Mais en seconde période, ils ressemblaient à une équipe plus fraîche et plus préparée. Les ajustements à la mi-temps effectués par le coordinateur offensif Todd Monken, qui a vu son quart-arrière se faire blitzer encore et encore en première mi-temps, ont fait une différence majeure dans le match.

Monken a été beaucoup plus agressif lors des premiers downs au début du troisième quart-temps. Il a donné à Jackson plus d’options dans le jeu de passes rapides et s’est moins préoccupé de créer des jeux de gros morceaux. En seconde période, Baltimore a eu la réponse au blitz de Houston. Selon NFL Next Gen Stats, Jackson était 13 sur 18 contre un coureur supplémentaire pour 120 verges et deux touchés. Le taux de blitz de 75 pour cent auquel il a été confronté était un sommet en carrière.

“Ils ont eu du succès en première mi-temps avec des blitz, des blitz doux et zéro”, a déclaré Jackson. « Ils faisaient leur truc, mais nous regardions beaucoup de films. Nous étions préparés ; nous avons juste commis de petites erreurs en protégeant le blitz et en sortant le ballon à temps. En seconde période, j’avais l’impression que nous faisions ce que nous étions censés faire.

Jackson aussi avait cruellement besoin de cette victoire. L’histoire principale du match concernait la façon dont il avait une fiche de 1-3 en séries éliminatoires en tant que titulaire et sept revirements au cours de ces quatre matchs. Pouvez-vous imaginer la réaction si Jackson avait été dominé par Stroud ? Cela aurait certainement fait passer tous les discours des dernières semaines sur la croissance de Jackson et son mantra « enfermé » comme du bout des lèvres.

Au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit. Jackson a dit son morceau à la mi-temps et a défié ses coéquipiers.

“J’entends le message, pas les mots”, a déclaré le plaqueur gauche Ronnie Stanley. «Je sais ce qu’il essaie de dire. C’est un joueur compétitif, il a le cœur sur la main. Il dira beaucoup de choses. Je sais où il veut en venir. Nous savons ce qu’il veut, et c’est juste gagner.

Ensuite, Jackson a pris le relais en seconde période. Sur l’un des jeux décisifs du match, les Ravens ont réussi un quatrième et un sur les 49 des Texans. Ils menaient 17-10 avec un peu plus de deux minutes à jouer au troisième quart. Jackson a simulé un transfert à Gus Edwards et a couru un bootleg sur 14 mètres. Cinq jeux plus tard, il s’est connecté avec Likely pour le touché.

“Sa personnalité, c’est les Ravens de Baltimore”, a déclaré Agholor. « Il montre la bonne voie : par l’exemple. Mais aussi, quand il est temps de parler, ça se dit. Et puis il exécute. … Il ne se contente pas de parler, de parler, de parler et de sortir sans rien faire. Il dit ce qui doit être dit, puis il se rend sur place et exécute. »

Quand ce fut fini, Jackson était déjà prêt à passer à autre chose. Et les Ravens, comme ils ont tendance à le faire, suivaient son exemple.

“Nous devons finir”, a déclaré Jackson. « Ce sont toujours les séries éliminatoires. Nous ne sommes pas encore dans la danse, mais j’attends avec impatience la semaine prochaine, pour être honnête avec vous. Je ne pense même pas au Super Bowl tant que nous n’aurons pas réglé les affaires.

(Photo : Patrick Smith/Getty Images)