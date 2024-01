Lamar Jackson a prononcé un discours passionné à la mi-temps avec « beaucoup d’insultes »

Au cours des deux premiers quarts du match de division des Ravens de Baltimore contre les Texans de Houston Samedi soir, un seul côté du ballon tournait à plein régime et dominait : la défense.







Alors que Roquan Smith and Co. menait la charge et jouait les lumières en première mi-temps, le quart-arrière de la franchise Lamar Jackson et l’offensive ont eu du mal à rester systématiquement sur le terrain, à déplacer le ballon et à gérer les pressions et les blitz que les Texans composaient. . Trois de leurs cinq entraînements en première mi-temps ont abouti à un trois-et-outs, le dernier étant déraillé par des sacs consécutifs pour des pertes de neuf et 13 verges.

Les Ravens ont continué à s’éloigner et à arrêter les Texans en seconde période en route vers une victoire éclatante de 34-10, mais avant que cela ne se produise, Jackson a allumé un feu sous ses coéquipiers du côté offensif du ballon et ils ont répondu. l’appel. Au cours des deux derniers quarts, les Ravens n’ont pas lancé un seul botté et ont marqué lors de leurs quatre entraînements, dont deux qui ont duré plus de 80 verges et plus de sept minutes.

Lorsqu’on lui a demandé qui avait parlé le plus à la mi-temps lors d’une conférence de presse d’après-match, Jackson s’est fièrement cogné la poitrine si fort que le son de l’impact a été capté par le microphone alors qu’il a répondu avec confiance “Oui”.

“Beaucoup de jurons à la mi-temps”, a déclaré Jackson. « Notre défense jouait à fond, mais nous ne répondons pas. Nous avons donc dû nous connecter à la mi-temps.

Le triple Bol Proeuh et double All-Pro a non seulement été « enfermé » lors de sa sixième saison dans la ligue, mais il est devenu davantage un leader vocal qui soutient ses paroles audacieuses avec un jeu encore plus fort. Plusieurs de ses coéquipiers offensifs ont parlé de l’importance de son leadership pour cette équipe et les ont inspirés à renverser la situation en seconde période contre les Texans.

Le plaqueur gauche du Pro Bowl, Ronnie Stanley, a réalisé plusieurs blocs clés en seconde période, à la fois en protection contre les passes et en course, pour aider Jackson à récolter des verges cruciales et l’un de ses deux touchés au sol. Il a expliqué comment son message résonnait en eux au-delà des jurons qu’il utilisait pour le transmettre.

“Je sais ce qu’il essaie de dire”, a déclaré Stanley. « C’est un joueur très compétitif. Il porte son cœur sur sa manche. Nous savons tous ce qu’il veut, et c’est juste gagner.

En plus des paroles passionnées de Jackson qui présentaient un langage coloré, les Ravens ont également modifié leur plan de match en attaque. Le coordinateur offensif Todd Monken a aidé à diriger l’effort de collaboration qui a décidé de ne pas essayer de pousser le ballon vers le bas du terrain autant qu’ils l’ont fait en première mi-temps et de se concentrer davantage sur la sortie rapide du ballon et sur un jeu de course en descente.

Cela a fonctionné à merveille et l’offensive a écrasé les Texans et a aidé leur quart-arrière à entrer dans l’histoire de la NFL en tant que premier joueur à lancer et à se précipiter sur plus de 100 verges, à produire une note de plus de 100 passeurs et quatre touchés – deux au sol et deux par la passe.

«Je pensais que Lamar allait bien jouer, mais il a très bien joué toute l’année», a déclaré l’entraîneur-chef John Harbaugh. « En ce moment, c’est plus important que jamais. Il est enfermé depuis le premier jour. C’est son mandat, et nous l’avons tous suivi. Je pense qu’il a dirigé tout cela.

En savoir plus