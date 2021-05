VLADIMIR « l’amant » de Poutine s’est exprimé publiquement pour la première fois en deux ans après avoir disparu au milieu des rumeurs selon lesquelles elle aurait donné naissance à ses « jumeaux ».

La médaillée d’or olympique Alina Kabaeva, 38 ans, était la gymnaste surnommée «la femme la plus flexible de Russie» qui a posé nue pour un magazine masculin.

Elle a été surnommée la première maîtresse du Kremlin[/caption]

Alina Kabaeva est née en 1983 en Ouzbékistan, alors membre de l’Union soviétique, et a grandi dans une famille sportive[/caption]

L’amant présumé du président russe a fait une rare déclaration publique plus de deux ans et demi après sa dernière fois en public.

La célèbre gymnaste rythmique n’a pas été vue depuis que des rumeurs non confirmées ont circulé selon lesquelles elle avait donné naissance à des jumeaux dans un hôpital de Moscou.

L’athlète, qui dirige maintenant une grande organisation médiatique à Moscou, a déclaré cette semaine aux gymnastes russes qu’ils étaient «prêts et prêts à gagner pour votre pays» aux Jeux olympiques.

Sa déclaration via la Fédération russe de gymnastique est intervenue quelques jours après que les fans se sont plaints de ne pas savoir comment contacter la Kabaeva disparue le jour de son anniversaire.

Les rumeurs la liaient pour la première fois de manière romantique à Poutine en 2008, alors qu’elle était députée pro-Kremlin.

Sa dernière apparition publique connue a eu lieu en octobre 2018 lorsqu’elle a soutenu son doctorat dans une université de Saint-Pétersbourg.

En mai 2019, des informations ont révélé que Kabaeva avait donné naissance à des jumeaux, mais une source proche d’elle a déclaré: «Nous ne commentons pas les rumeurs.»

Kabaeva a été surnommée « la femme la plus flexible de Russie »[/caption]

Il y a eu de vifs démentis des rumeurs selon lesquelles elle aurait une famille avec le président divorcé[/caption]

Le grand journal Moskovsky Komsomolets a publié l’article sur son site Web à l’époque – pour le supprimer soudainement et effacer toutes les mentions des allégations, y compris de sa cache Internet.

Un autre rapport non confirmé a déclaré que la naissance avait été par césarienne.

Les journaux et les chaînes de télévision de son propre National Media Group – dont on pense qu’elle rapporte près de 8 millions de livres sterling par an – n’ont pas mentionné les jumeaux.

Le tabloïd Express Gazeta a raconté cette semaine dans une histoire rare à son sujet, écrivant qu’elle avait «littéralement disparu».

Il a ajouté: «Après les rapports sur« l’accouchement de jumeaux », rien n’a été entendu au sujet de Kabaeva – comme si elle avait disparu.

«Alina ne donne pas d’interviews, n’assiste pas à des événements sociaux, ni ne participe à des programmes télévisés.

«On ne peut que deviner ce qui se passe dans sa vie privée.»

Le rapport a pris soin de ne pas la lier à Poutine.

Alina Kabaeva de Russie[/caption]

Le Kremlin a précédemment nié une relation entre Poutine et l’Olympien.

Alors que Kabaeva n’a été ni photographiée ni filmée, son message à l’équipe féminine de gymnastique russe a déclaré: «Je suis très heureux que nous soyons tous revenus à la vie que nous avions l’habitude d’avoir, avec l’entraînement, les compétitions, les tournois et les Jeux Olympiques.

«Je sais que chacun de vous a travaillé et formé dur, et que maintenant vous êtes prêt et prêt à gagner pour votre pays, pour ceux qui vous soutiennent.

«En ce moment tant attendu et passionnant, je veux que vous sachiez que vous êtes aimé, soutenu, que les gens croient en vous.»

Elle a également juré: « Je prierai pour vous et je regarderai les compétitions. »

Kabaeva a cité un dicton du célèbre général tsariste russe Alexander Suvorov – un héros de Poutine: «Priez Dieu car c’est de là que vient la victoire. Dieu est notre général, Dieu nous conduit.

Elle a souligné: « Il n’a pas perdu une seule bataille. »

Poutine a déjà déclaré: «J’ai une vie privée dans laquelle je n’autorise pas l’ingérence. Il doit être respecté.

Il a déploré «ceux qui, avec leur nez morveux et leurs fantasmes érotiques rôdent dans la vie des autres».

Kabaeva a déclaré qu’elle avait rencontré un homme qui « j’aime beaucoup », en jaillissant: « Parfois, vous vous sentez tellement heureux que vous avez même peur. »

Autrefois considérée comme la femme la plus éligible de Russie, le seul autre prétendant auquel elle a été liée par les médias était un flic géorgien marié.

Kabaeva a été dépouillée de six de ses médailles aux championnats du monde pour dopage et a fait la une des journaux après une séance photo nue pour Maxim alors qu’elle était drapée de fourrure et rien d’autre.

En janvier 2021, le Sun Online a rapporté que Poutine avait une caisse noire secrète pour dépenser des millions pour ses maîtresses et aimer les enfants – selon son ennemi politique empoisonné et emprisonné Alexei Navalny.

Elle gagne des millions par an en tant que patronne des médias pro-Kremlin, selon des informations faisant état de fuites de dossiers fiscaux.