L’amant de Taylor Swift, Joe, soutient la star en aimant un tweet appelant une blague «  sexiste  »

Le petit ami de Taylor Swift, Joe Alwyn, a montré son soutien à sa petite amie après avoir qualifié une blague de la série Netflix de « profondément sexiste ».

La chanteuse de 31 ans, qui a récemment sorti un nouvel album, s’était rendue lundi sur les réseaux sociaux pour appeler l’émission Ginny & Georgia.

Dans la série, un personnage appelé Ginny dit à sa mère: « Qu’est-ce que ça te fait?

Taylor a ensuite abordé la citation sur sa page Twitter et a qualifié le mouvement de « dégradant ».

Le chanteur de Shake It Off a écrit: « Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et il veut que sa blague paresseuse et profondément sexiste revienne.







(Image: Images GC)



«Que diriez-vous d’arrêter de dégrader les femmes qui travaillent dur en définissant cette merde de cheval comme FuNnY.

Les chanteuses ont poursuivi: « Aussi, @netflix après Miss Americana, cette tenue n’a pas l’air mignonne sur vous. Joyeux Mois de l’histoire des femmes je suppose

Joe, qui est lié à Taylor depuis 2016, a rapidement partagé son soutien en aimant le tweet de Taylor.





Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Découvrez toutes vos célébrités préférées grâce à notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Le tweet de Taylor a également été apprécié par 655000 utilisateurs de Twitter qui ont partagé leur soutien avec le chanteur.

Un utilisateur de Twitter a écrit: « cette émission a constamment abattu des femmes fortes et puissantes et l’a fait passer pour une » blague « . Le sexisme et la misogynie ne sont pas drôles. »

Un autre a écrit: « Le fait que Taylor en parle depuis des ANS aggrave les choses. Nous sommes littéralement en 2021 et pourtant la même » blague « est en train d’être faite et pas une seule fois cela n’a jamais été drôle. »







(Image: Twitter)



« Elle est dans la même relation depuis 4,5 ans et est sortie avec 8 hommes en 8 ans environ. Comment est-ce que c’est beaucoup? » a interrogé un troisième.

Netflix a refusé de commenter le tweet à The Mirror.

Le dernier message de Taylor est venu peu de temps après qu’il ait été révélé que Taylor avait effectivement passé le verrouillage avec son petit ami Joe à Londres.

Les tourtereaux, qui aiment garder leur vie amoureuse privée, auraient loué ensemble une maison de 5,5 millions de livres au nord de Londres.







(Image: Getty Images pour MTV)









(Image: Hewitt / SplashNews.com)



Une source a déclaré au Sun à l’époque que le couple « avait décidé de partager une maison pour la première fois » et que c’était « un signe clair qu’ils étaient la vraie affaire maintenant ».

L’initié a ajouté: « Ils ont été là pendant la majeure partie du verrouillage. Taylor ne pense pas que faire le tour du monde est la bonne chose à faire. Elle veut s’en tenir aux règles, et faire cela ensemble avait du sens pour eux. «

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 3303