Une maman a déshabillé ses trois enfants et les a jetés dans une forêt sous la neige à -15 ° C parce qu’elle avait honte de « vivre dans le péché », selon la police russe.

L’amant du millionnaire Natalia Vazina, 33 ans, est accusé d’avoir tenté d’assassiner les trois enfants, dont un bébé.

Vazina était également entièrement nue lorsqu’elle aurait conduit les enfants dans les bois glacés près de Moscou.

La famille a été sauvée lorsqu’un promeneur de chien les a repérés tard jeudi soir et a appelé la police.

Grigory, dix ans, Lazar, deux ans et Marfa, 11 mois, ont souffert de graves engelures et d’hypothermie et seraient morts en quelques heures s’ils n’avaient pas été sauvés.

Lazar était dans un coma médicalement induit, selon les rapports.

La mère est également traitée à l’hôpital pour des engelures au dos, aux jambes et aux pieds.

Sa voiture orange vif a aidé la police à l’identifier rapidement.

Vazina est l’amante de l’éminent bijoutier Ilya Klyuev, 43 ans, marié et père de quatre enfants, selon des rapports citant les forces de l’ordre.

Elle travaillait pour sa maison de joaillerie Cluev et ils auraient commencé une aventure il y a quelques années.

Selon certaines informations, il n’a pas divorcé de sa femme et payé un appartement de luxe pour Vazina et ses trois enfants dans la banlieue de New Moscou, près de l’endroit où la famille a été retrouvée dans la neige dans le village de Sosenskoye.

Elle était devenue «religieuse» et était mécontente de «vivre dans le péché», ce qui a conduit à une rupture de leur relation, selon les rapports.

Ilya a déclaré qu’il avait été «choqué» après leur visite à l’hôpital.

Le bijoutier a proposé de prendre la garde de tous les enfants, y compris son fils Grigory de son précédent mariage, rapporte Moskovsky Komsomolets.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer si les deux plus jeunes enfants étaient les siens, il a déclaré à 360TV: « Vous savez, il est difficile de répondre à ces questions. »

Il a ajouté de sa relation avec Vazina: «On ne sait jamais ce qu’ils écrivent là-bas, je ne peux pas le dire.

«C’est une sorte de désinformation. Je connais cette femme, elle a travaillé pour nous il y a longtemps.

Il a ajouté: « Bien sûr, nous ne laisserons pas les enfants. »

La médiatrice des enfants de Vladimir Poutine, Anna Kuznetsova, est allée voir la famille gelée à l’hôpital.

Elle a posté par la suite: «J’ai réussi à parler au garçon aîné.

«Il a le plus souffert, car il marchait pieds nus dans la neige.

«Ses pieds doivent être traités sérieusement et les prévisions (des médecins) sont prudentes.

«Les enfants sont merveilleux, le plus âgé est ouvert et attentionné.

«Il m’a raconté comment il réconfortait sa petite sœur dans ses bras, parce qu’elle n’aime pas dormir dans un berceau.

«Les médecins ont dit à quel point les enfants étaient proches les uns des autres, mais je l’ai vu tout de suite.

Vazina a dit à la police que quelqu’un avait mis quelque chose dans sa nourriture, selon REN TV.

Une procédure pénale a été ouverte contre elle pour tentative de meurtre.

Les enquêteurs affirment qu’elle subira également une évaluation de sa santé mentale.