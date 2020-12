La chérie du couvreur Roméo qui a tristement traversé la mer d’Irlande en jet ski pour la voir l’a comparé à l’homme de Milk Tray.

Jessica Radcliffe, 30 ans, a posé avec une boîte géante de chocolats Cadbury pour une photo Facebook le jour de Noël chez elle sur l’île de Man.

Elle a ajouté une légende au selfie pris dans sa cuisine, en disant: « Tout cela parce qu’une femme aime Milk Tray, désolé je n’ai pas pu m’en empêcher. »

Son amant audacieux Dale McLaughlan, 28 ans, qui a été emprisonné pendant quatre semaines pour avoir enfreint les règles du coronavirus en se rendant sur l’île de Man depuis l’Écosse, a montré son approbation pour la photo, avec le commentaire: « Bon Dieu, Xxxxxx ».

Le couvreur indépendant a ajouté une série d’émojis avec des cœurs d’amour sur un visage souriant et des images de flammes montrant son désir brûlant pour Jessica.

Les publicités du plateau de lait mettaient en vedette un héros à la mâchoire ciselée vêtu de noir effectuant des escapades audacieuses, comme sauter d’une falaise, combattre des requins et des loups et échapper à une avalanche à skis, juste pour livrer secrètement des chocolats à sa chérie, avec un carte téléphonique.

Les publicités projetées de 1968 à 2003 se terminaient par le slogan: «Et tout cela parce que la dame adore Milk Tray».

Dale, originaire d’Irvine, dans le North Ayrshire, s’était également comparé au personnage de style James Bond dans les publicités.

Lorsqu’un ami a publié en plaisantant sur Facebook que McLaughlan était comme l’homme de Milk Tray, il a répondu: « Je les fais pour violation du droit d’auteur ».

Dale a rencontré Jessica plus tôt cette année lors d’une soirée alors qu’il travaillait légalement sur un contrat sur l’île de Man.

Mais après son retour en Écosse, il s’est vu refuser la permission de revenir la voir en raison des lois strictes sur la pandémie de l’île.

Dale a pris la loi entre ses mains en achetant un jet ski et en le remorquant à 75 miles au milieu de la nuit à travers les routes forestières d’Irvine à l’île isolée de Whithorn, qui est le point le plus proche du continent écossais de l’île de Man. .

Le couvreur Roméo Dale McLaughlan, (à gauche) emprisonné pour avoir traversé la mer d’Irlande en jet ski pour voir son amant sur l’île de Man, a été libéré à temps pour Noël. Photographié en train de quitter l’île plus tôt cette semaine

Il est parti à l’aube du 11 décembre pour son voyage de 25 milles malgré son incapacité à nager correctement et la mer si agitée que les pêcheurs locaux avaient décidé de ne pas s’aventurer.

Dale a atterri plus de quatre heures plus tard au port de Ramsey avec seulement dix minutes de carburant et a marché 15 miles jusqu’à la maison de Jessica à Douglas.

Les autorités l’ont rattrapé deux jours plus tard lorsqu’il a été arrêté à son domicile et il a été emprisonné le lendemain 13 décembre pour avoir enfreint les règles locales sur les coronavirus.

MailOnline a raconté en exclusivité mercredi dernier comment Dale avait été libéré tôt de sa peine de quatre semaines dans la petite prison de l’île de Jurby à 6 heures du matin et avait été expulsé vers l’Écosse sans être autorisé à revoir Jessica.

Jessica, née à Manx, a déclaré à l’époque: « Je le pensais vraiment quand j’ai dit que je l’épouserais s’il me le demandait. Quiconque est prêt à traverser un océan pour vous voir doit être sérieux.

Elle a ajouté en riant: « Attention, je ne pense pas que je serais prête à faire de même pour lui! »

Cette carte montre le voyage de 25 miles que McLaughlan a effectué de l’Écosse à l’île de Man vendredi

Le couple avait exploré des moyens de leur permettre d’être ensemble après que Dale eut purgé sa peine, et Jessica avait même contacté un avocat de l’île pour demander l’autorisation à Dale de rentrer chez elle pour Noël.

Elle a déclaré: « Nous pensions, parce qu’il s’était déjà isolé pendant le temps requis en prison, qu’il serait d’accord pour venir et être avec nous, mais les autorités ont déclaré qu’il pourrait être susceptible d’être arrêté à nouveau car il n’avait pas de permettre d’être sur l’île.

« Je ne pouvais pas lui faire face passer Noël dans une cellule de police, alors à contrecœur, nous avons convenu que la meilleure chose serait qu’il rentre chez lui en Écosse pour le moment, mais nous allons certainement nous réunir à nouveau dès que nous le pourrons légalement.

Jessica (photo) a même contacté un avocat de l’île pour demander l’autorisation à Dale de rentrer chez elle pour Noël

« Nous avons discuté de la construction d’une maison sur l’île de Man – je ne vais pas déraciner mes enfants et les enfants de Dale vivent en Écosse avec leur mère. »

S’exprimant depuis le ferry quittant l’île de Man pour la Grande-Bretagne, Dale a déclaré à MailOnline: « Je suis ravi d’être sorti. Je suis juste sur le ferry pour rentrer et je suis si heureux de rentrer à la maison et de rentrer à la maison pour Noël.

«Mais je ne peux pas vraiment en dire plus pour le moment.

McLaughlan (photo) a envoyé un message à des amis qu’il espérait rencontrer Jessica bientôt, mais où et quand n’était pas clair

Peu après 8h30 le jour de sa libération, il a changé le profil de sa page Facebook en une photo romantique de lui avec Jessica.

McLaughlan a envoyé un message à des amis qu’il espérait rencontrer Jessica bientôt, mais où et quand n’était pas clair.

Et Jessica à son tour a répondu avec un signe de cœur sur sa page Facebook.

Elle a révélé plus tôt que certains trolls avaient fait des comparaisons défavorables en ligne entre elle et l’ex-petite amie de McLaughlan, la mère de ses deux enfants.

McLaughlan après être descendu du ferry à Heysham, Lancashire, sur le chemin du retour à North Ayrshire, Ecosse

Elle a déclaré dans un message sur Facebook: « Je me sens tellement gênée, le fait que j’ai même besoin de me justifier sur les réseaux sociaux me dise que je ne suis rien comparé à l’ex de mon petit ami. »

«Je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu’un pense que je suis belle ou jolie, je suis mon plus grand critique, je ne me classerais jamais meilleure que quiconque.

« Traquant mes messages et me déchirant en tant que personne, tout le monde a sa propre opinion, je ne suis pas né pour plaire à personne.

Mlle Radcliffe (photo) a déclaré plus tôt qu’elle avait reçu des messages de soutien de « partout dans le monde » après l’aventure audacieuse de son petit ami, certains l’exhortant à l’épouser.

McLaughlan a écrit: « Pensez simplement à tout l’amour et au soutien qui permettaient à bébé de devenir une petite minorité qui ne se contente pas de sa vie, alors ne voulez pas voir quelqu’un heureux, je t’aime partout. Xxxxx ‘

Ce à quoi Mme Radcliffe a répondu: « Si heureux que vous puissiez voir tout l’amour et vous soutenir maintenant. Je t’aime beaucoup xxxx ‘

McLaughlan a ajouté: « Bébé, le monde entier est derrière nous. Xxxxxx ‘