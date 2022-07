L’AMA signe un accord avec la Fédération des Jeux du Commonwealth pour freiner les activités antidopage

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a signé mardi un protocole d’accord avec la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) pour collaborer à une série d’activités de développement de programmes antidopage.

La signature a eu lieu lors de l’Assemblée générale de la CGF à Birmingham, en Angleterre, à l’approche des 22e Jeux du Commonwealth qui se dérouleront du 28 juillet au 8 août.

Le protocole d’entente, qui a été signé par le président de l’AMA Witold Banka et la présidente du CGF Dame Louise Martin DBE, s’étendra sur un mandat initial de quatre ans dans le but de créer un partenariat entre les deux organisations afin de faciliter les activités conjointes au sein des nations et territoires membres du CGF. , contribuant ainsi au renforcement du Programme mondial antidopage.

S’adressant à l’Assemblée générale du CGF, le président de l’AMA, Witold Banka, a déclaré : « L’AMA reconnaît l’importance des partenariats dans la poursuite d’un sport propre. Le système antidopage mondial repose sur la collaboration entre diverses parties prenantes, et ce protocole d’entente entre l’AMA et la Fédération des Jeux du Commonwealth stimulera le travail antidopage déjà en cours dans les pays membres de la Fédération.

« Cet accord guidera les deux organisations dans la mise en œuvre de programmes conjoints. Il se concentrera sur le renforcement des capacités antidopage dans le monde et, par conséquent, il renforcera les capacités de tous les membres du CGF. Des initiatives conjointes entre l’AMA et la CGF renforceront les capacités des athlètes et de leur personnel d’encadrement. Cela leur donnera les outils dont ils ont besoin pour concourir proprement, et donc « jouer franc », tout au long de leur carrière. »

«Je tiens à remercier Dame Louise et la Fédération des Jeux du Commonwealth pour leur vision et leur volonté de donner la priorité au sport propre. Cette collaboration servira à renforcer les propres programmes du CGF et apportera une contribution significative au mouvement mondial de protection de l’intégrité du sport.

La présidente du CGF, Dame Louise Martin DBE, a déclaré : « À la veille de Birmingham 2022, notre message est clair : nous avons une tolérance zéro en matière de dopage dans le sport. C’est fondamentalement faux et préjudiciable aux valeurs du sport du Commonwealth. »

“L’accord d’aujourd’hui est une nouvelle affirmation de notre engagement envers le sport propre, qui est essentiel pour atteindre l’intégrité et l’équité dans le sport. En collaboration avec l’AMA, la CGF cherche à maintenir l’intégrité des Jeux du Commonwealth en exécutant un programme antidopage complet qui se concentre également sur l’éducation et la prévention ainsi que sur les tests.

«Nous sommes si fiers de notre record de zéro test positif sur la Gold Coast 2018 et avons fait une énorme quantité d’éducation avant les Jeux pour les participants de Birmingham. Je remercie l’AMA pour son soutien et ses conseils et je me réjouis à la perspective d’un partenariat fructueux qui s’étendra bien au-delà de ces Jeux. »



Selon les termes du protocole d’entente, le CGF collaborera avec l’AMA à l’élaboration et à la mise en œuvre de divers programmes de renforcement des capacités liés à la lutte contre le dopage, notamment dans les domaines de l’éducation, de la surveillance de la conformité au Code mondial antidopage, de la science et de la médecine, des jeux la planification et le soutien, et l’engagement des athlètes. L’AMA fournira un soutien technique et pratique pour faciliter la mise en œuvre de ces projets et programmes tout en veillant à ce que le CGF soit tenu au courant de toutes les questions pertinentes liées à la lutte contre le dopage.

