L’AMA met en garde contre les « conséquences » sur le drapeau nord-coréen aux Jeux asiatiques | Actualités politiques

L’Agence mondiale antidopage a mis en garde le Conseil olympique d’Asie contre les « conséquences » du fait d’autoriser le drapeau nord-coréen à flotter à plusieurs reprises aux Jeux asiatiques, affirmant qu’il le traitait « extrêmement au sérieux ».

L’AMA a déclaré l’organisme national antidopage de la Corée du Nord « non conforme » en 2021 et a imposé des sanctions qui incluent l’interdiction du drapeau du pays lors de tout événement sportif régional, continental ou mondial, à l’exception des Jeux olympiques et paralympiques.

Malgré le maintien des sanctions, la Corée du Nord a porté le drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques et il a été régulièrement hissé à Hangzhou lorsque ses athlètes montent sur le podium.

Le chef de l’OCA, Raja Randhir Singh, a défendu la semaine dernière l’autorisation du drapeau nord-coréen, affirmant que l’instance dirigeante du sport en Asie avait écrit à l’AMA pour « expliquer sa position ».

Dans une déclaration à l’AFP, l’AMA a déclaré que l’OCA avait manqué à ses obligations en tant que signataire de son code antidopage.

« L’AMA prend cette affaire extrêmement au sérieux et a écrit à l’OCA à plusieurs reprises avant et après la cérémonie d’ouverture des Jeux, expliquant en termes clairs les conséquences possibles qui pourraient survenir pour l’OCA si cette affaire était ignorée », indique le communiqué.

« L’AMA est déçue que l’OCA n’ait pas encore pris de mesures pour se conformer aux termes de la non-conformité de la RPDC », ajoute-t-elle, utilisant l’acronyme du nom officiel de la Corée du Nord.

« L’AMA suivra la procédure régulière pour s’assurer que les conséquences appropriées soient imposées en cas de refus de l’OCA de remplir ses obligations de signataire. »

L’AMA pourrait imposer toute une série de sanctions à l’OCA, basée au Koweït.

Elles incluent le retrait du financement du Comité international olympique (CIO), la perte du statut des événements de l’OCA en tant qu’événements de qualification pour les Jeux olympiques ou paralympiques et l’imposition d’amendes.

Contacté par l’AFP, l’OCA s’est refusé à tout commentaire.

« Protéger les athlètes »

L’AMA, basée à Montréal, a sanctionné la Corée du Nord alors que ses frontières déjà étroites étaient fermées à la suite de l’épidémie de COVID-19, empêchant les autorités internationales de contrôle d’entrer dans le pays.

La Corée du Nord a récemment commencé à rouvrir lentement et l’AMA a déclaré qu’elle avait commencé à les autoriser à revenir pour collecter des échantillons.

« Cependant, le statut politique plus large du pays signifie que les activités de vérification et de contrôle de qualité ne sont pas simples », ajoute-t-il.

« L’AMA continuera de travailler au renforcement du système antidopage en RPDC afin de protéger tous les athlètes. »

Malgré son isolement de plusieurs années de la scène sportive mondiale, la Corée du Nord a produit des résultats révélateurs à son retour, notamment en haltérophilie, où ses concurrents ont battu six records du monde.

Plusieurs haltérophiles rivaux se sont dits « choqués » ou « surpris » par les résultats.

Aucun haltérophile nord-coréen ne participera aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine parce qu’ils n’ont pas participé aux épreuves de qualification obligatoires plus tôt cette année.

La Fédération internationale d’haltérophilie a déclaré que tous les athlètes de ce sport avaient été testés au moins une fois aux Jeux de Hangzhou.

Bien que l’IWF n’ait pas compétence sur les Jeux asiatiques, elle a la responsabilité de vérifier les informations fournies par les athlètes en vertu des règles antidopage.

Cette règle exigeait que les informations soient fournies au minimum trois mois avant toute compétition.

Deux Nord-Coréens ne se sont pas conformés et ont été exclus, a indiqué l’IWF.