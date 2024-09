L’AMA fait appel du dossier de dopage de Jannik Sinner et demande une suspension de 1 à 2 ans pour le joueur de tennis le mieux classé

Le joueur de tennis de premier plan Jannik Sinner s’est dit « très déçu et également surpris » après que la décision de l’innocenter suite à deux contrôles antidopage positifs ait fait l’objet d’un appel de l’Agence mondiale antidopage.

L’organisme montréalais connu sous le nom d’AMA a annoncé samedi qu’il demandait une interdiction d’un à deux ans pour le champion de l’US Open, mais a indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’anticiper une éventuelle interdiction – ce qui signifierait que Sinner pourrait conserver son deuxième Grand Prix. Titre claquant même s’il est reconnu coupable.

L’annonce a été faite alors que Sinner était sur le terrain contre Roman Safiullin à l’Open de Chine à Pékin.

« Évidemment, je suis très déçu et aussi surpris de cet appel, pour être honnête, car nous avons eu trois audiences. Les trois audiences se sont révélées très positives pour moi », a déclaré Sinner, 23 ans, après avoir battu Safiullin.

« Vous savez, je ne m’y attendais pas. Je le savais il y a quelques jours, qu’ils allaient faire appel, qu’aujourd’hui ça allait devenir officiel, donc… c’est une surprise », a ajouté l’Italien. « Nous parlons toujours de la même chose. Peut-être qu’ils veulent juste s’assurer que tout est dans la bonne position. Oui, je suis juste surpris qu’ils aient fait appel. »

Sinner a été testé positif à deux reprises à un stéroïde anabolisant en mars, mais n’a pas été banni dans une décision rendue par un tribunal indépendant annoncé le mois dernier par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA), car celui-ci a déterminé qu’il n’était pas responsable.

L’explication acceptée par Sinner était que l’améliorateur de performance interdit était entré dans son système involontairement via un massage de son physiothérapeute, qui avait utilisé un spray contenant le stéroïde pour traiter son propre doigt coupé.

L’AMA a annoncé avoir déposé un recours jeudi auprès du Tribunal arbitral du sport, basé en Suisse.

« L’AMA est d’avis que la conclusion selon laquelle il n’y a eu ni faute ni négligence n’était pas correcte au regard des règles applicables », a déclaré l’AMA dans un communiqué. « L’AMA demande une période d’inéligibilité comprise entre un et deux ans. L’AMA ne demande la disqualification d’aucun résultat, à l’exception de celui qui a déjà été imposé par le tribunal de première instance. »

L’AMA a suggéré que les règles n’avaient pas été suivies correctement bien que le procureur Nicolas Zbinden chargé de l’intégrité du tennis – qui a accepté la version des événements de Sinner – soit un avocat qui travaille régulièrement sur des affaires très médiatisées pour le chien de garde mondial, y compris l’appel réussi contre la patineuse artistique russe Kamila. Valieva.

Le verdict pourrait tomber rapidement

Un verdict en appel devant le TAS pourrait être rendu rapidement – ​​même en quelques mois seulement – ​​si les parties acceptent de coopérer. C’est du moins ainsi que cela s’est produit dans une autre affaire de dopage très médiatisée dans le tennis impliquant Maria Sharapova.

Pourtant, l’affaire ne sera probablement pas résolue avant que Sinner ne commence la défense de son titre à l’Open d’Australie en janvier. Le pécheur peut continuer à jouer pendant que l’appel est entendu.

Sharapova a été testée positive à l’Open d’Australie en janvier 2016 pour le meldonium, un médicament pour le cœur récemment interdit. Elle a été interdite pendant deux ans en juin de la même année par la Fédération internationale de tennis.

La star russe a fait appel auprès du TAS, a eu une audience d’appel à New York devant trois juges en septembre et a obtenu quatre semaines plus tard le verdict qui réduisait sa suspension à 15 mois.

L’ensemble du processus pour Sharapova avec le CAS n’a duré que quatre mois, soit beaucoup plus court que la plupart des cas de dopage, qui durent généralement environ un an. Le calendrier peut être bloqué en raison des complexités liées à la sélection d’un jury, à la recherche d’une date d’audience et à l’échange de documents et de preuves de témoins experts entre les parties.

Lors de l’événement sur terrain dur d’Indian Wells en mars, Sinner a été testé positif à de faibles niveaux d’un métabolite du Clostebol, un stéroïde anabolisant interdit qui peut être utilisé à des fins ophtalmologiques et dermatologiques. C’est le même médicament pour lequel la star des Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., a été suspendu par la MLB en 2022.

Sinner a de nouveau été testé positif huit jours plus tard dans un échantillon hors compétition.

Il a été provisoirement suspendu à deux reprises par l’organisme chargé de l’intégrité du tennis en raison des résultats de ces tests, mais il a fait appel avec succès à deux reprises devant un juge indépendant et a été autorisé à continuer à concourir sur le circuit.

Spray en vente libre

Sinner a déclaré que les résultats de ses tests étaient dus au fait que son entraîneur physique avait acheté un spray en vente libre appelé Trofodermin en Italie qui contenait du Clostebol et l’avait donné au physiothérapeute de Sinner pour traiter une coupure au doigt du physiothérapeute. Le physiothérapeute a ensuite soigné Sinner sans porter de gants.

L’enquête a révélé que Sinner avait une trace de stéroïde dans son système, un point que Sinner a illustré lors d’une conférence de presse avant l’US Open lorsqu’il a utilisé huit doigts pour compter le nombre de zéros avant le « 1 » dans la quantité : .000000001″

L’ITIA a déclaré qu’elle acceptait l’explication de Sinner, après 10 entretiens avec le joueur et son entourage, et le panel indépendant a accepté lors d’une audience le 15 août.

La décision de l’organisme d’intégrité du tennis a ordonné à Sinner de perdre les 325 000 $ US de prix en argent et les 400 points de classement qu’il avait gagnés lors du tournoi d’Indian Wells.

Sinner a annoncé plus tard qu’il avait licencié ses deux entraîneurs.

« Nous avons une grande confiance en [CAS]qui devrait avoir le dernier mot dans cette affaire », a déclaré Angelo Binaghi, président de la fédération italienne de tennis et de padel. « Je suis sûr que le seul effet de l’appel de l’AMA sera positif. Parce que cela officialisera son innocence. »