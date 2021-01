Lama errant amené à la ferme après avoir été repéré errant dans les champs d’un état à un autre dans le Massachusetts

Un passant a repéré un lama errant dans un champ au large d’une autoroute du Massachusetts et, avec l’aide d’un agent de contrôle des animaux, l’a amené dans une ferme pour le garder en lieu sûr. Patrick Boddy conduisait à Newburyport lorsqu’il a repéré le lama gris et blanc mâle, arrêté son camion et s’en est approché lundi, a rapporté le Boston Globe.

Le lama a agi «très froid», alors qu’il s’approchait de lui, a déclaré Boddy au journal. «J’avais mon bras autour de la chose, pour le calmer. C’était juste vraiment gentil et amical. Je savais que ça devait être une sorte d’animal de compagnie ou quelque chose comme ça », a déclaré Boddy.

Finalement, Kayla Provencher, l’agent de contrôle des animaux pour Newburyport et West Newbury, a été alerté et a rejoint Boddy sur le terrain avec le lama. Ils ont appelé les fermes locales pour voir s’il manquait un lama, a rapporté le journal.

«Je ne sais pas d’où il vient ni comment il est arrivé là-bas», a déclaré Provencher à l’Associated Press, mais il avait faim et buvait beaucoup d’eau, indiquant qu’il avait besoin de soins, a-t-elle déclaré. L’État a des registres d’inspection des granges, mais elle a déclaré qu’aucune des fermes locales ne manquait de lamas.

Provencher n’a aucune piste sur le propriétaire du lama errant, même après avoir publié des photos de lui sur la page Facebook du contrôle des animaux. Pour l’instant, le lama est hébergé juste de l’autre côté de la frontière du New Hampshire avec le propriétaire de la ferme Carly LeSage. Elle possède un autre bétail mais n’a jamais eu de lama, a rapporté le journal.

«J’ai fait un contrôle de nuit avec lui hier soir et j’ai pris un verre de vin avec lui», a déclaré LeSage au journal. «Je suis un peu attaché à lui à ce stade. Si aucun propriétaire ne se présente, LeSage a déclaré au journal qu’elle envisageait de garder elle-même le lama.